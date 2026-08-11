„Dokonalý upgrade.“ Svět žasne z Čecha, který vyrůstal na slátaném tartanu a v lese

Michal Rada potvrdil na atletickém mistrovství světa juniorů v Eugene pověst mládežnické superstar. 19letý Čech si v závodě na 400 metrů překážek suverénně doběhl pro zlato, navíc při tom rozmetal vousatý evropský rekord kategorie. Stejně jako předloni a vloni prší na talent z Českých Budějovic chvála.
Rada se na juniorském šampionátu v USA představil s hlavou obarvenou na blond. Jako Tadej Pogačar na Tour de France. A podobně také dominoval.
S přehledem vyhrál svůj rozběh, své semifinále a to nejlepší si schoval na nedělní finále.
„Rada je jeden z nejlepších mladíků, které jsem kdy měl tu čest sledovat,“ burácel při náběhu Čecha do cílové rovinky čtvrtky s překážkami komentátor mezinárodního přenosu.
„Zapamatujte si jméno Michal Rada. Výjimečný talent, tady nám to podal velkolepým způsobem,“ pokračoval bezprostředně po konci závodu.
Rada finišoval v čase 48,59 sekundy, loňské osobní maximum si vylepšil o 19 setin.
Navíc z čela historických juniorských evropských tabulek odsunul Vladimira Budka z bývalého Sovětského svazu, jehož 42 let starý rekord překonal o 15 setin.
V cílové rovince se přitom závodníci prali s nepříjemným protivětrem.
„Byl to super, super těžký závod. Rada byl před dvěma lety druhý o čtyři setiny, takže tohle je nejsladší odměna, jakou mohl dostat,“ dodal ještě komentátor přenosu.
Předloni na MS v Limě byl totiž teprve 17letý Rada těsně stříbrný, jinak sbírá v mládežnických kategoriích výhradně zlaté medaile.
V roce 2024 vyhrál dorostenecké mistrovství Evropy v Banské Bystrici, vloni si z evropského šampionátu juniorů v Tampere přivezl jak individuální, tak štafetové zlato.
„Je to něco úplně neuvěřitelného,“ vydechl šťastný Čech v Eugene v rozhovoru pro web českého svazu.
„Když jsem sem přijel, věděl jsem, že to určitě nebude - nechci říct - tak lehké jako před dvěma lety, ale tehdy v Limě byla ta konkurence o úroveň níže. Letos byla neskutečná,“ popsal Rada úsměvný paradox.
Cennější ze svých dvou světových juniorských medailí vybojoval v závodě proti favorizovanému Japonci Taidžuovi Gotovi, majiteli červnového času 48,09, od té doby nového světového rekordu v kategorii do 18 let.
V Eugene nechal Rada o dva roky mladšího Japonce 64 setin za sebou.
„Dokonalý upgrade,“ komentoval Čechův posun od stříbra ke zlatu oficiální účet světové atletické federace World Athletics na sociální síti X. „Konečně ochutnal zlato a vyhrál epickým způsobem,“ napsal.
Ne poprvé se objevila srovnání s norským fenoménem Karstenem Warholmem, který na olympiádě v Tokiu zaběhl aktuální světový rekord 45,94 a třikrát opanoval mistrovství světa.
„Rada je na čtvrtce s překážkami největším talentem poslední doby. Je Warholmovi tak podobný,“ zmínila například atletická stránka Global Athletics Hub na síti X.
„Nemůžu být spokojenější,“ hodnotil sám Rada. „Cílem šampionátu nebyl ani tolik čas, spíš to umístění. Rekordní čas je třešnička na dortu,“ radoval se.
Přímo v Eugene mu fandila rodina včetně sestry-dvojčete Niny, kamarádi i trenér Jiří Couf, který v Českých Budějovicích oba sourozence (také Nina běhá čtvrtku s překážkami) sportovně vychoval.
„Má perfektně nastavenou hlavu, nemá zábrany a jde hladově po výsledku, který si stanoví,“ popisoval Couf svého svěřence v loňském velkém rozhovoru pro Aktuálně.cz o obou dvojčatech.
„Naše podmínky v Českých Budějovicích jsou skromné. Michal a Nina jsou s trenérem, který je vezme maximálně na Šumavu,“ říkal také.
Místo zimních kempů v teple byli sourozenci zvyklí vyrážet s Coufem do šumavských lesů. Ve městě trénovali zase na starém oválu se záplatovaným tartanem, na jehož vnitřku podle Coufa při běhu slyšíte ťukat hřebíky treter o asfalt.
Až vloni v listopadu letěl Rada poprvé na soustředění do Jižní Afriky.
„Pracujeme tak, abych Michala odevzdal připraveného do seniorské kategorie,“ vyprávěl vloni Couf. Zdůrazňoval, že atlety vychovává všestranně a tak, aby došli ke svému vrcholu až v dospělosti.
Rada suverénním vítězstvím v Eugene stvrdil, že je na přechod připravený.
„Už za několik dní mě čeká debut na Diamantové lize. Těším se na to, bude to zase další třešnička téhle sezony,“ plánoval se zlatou medailí na krku.
Zlaté finále Michala Rady na juniorském MS v Eugene:
Kvůli klimatickým změnám se motýli v přírodě přesouvají do jiných lokalit
Na klimatické změny reagují i motýli, v přírodě se přesouvají do jiných lokalit. Vadí jim vysoké teploty, sucho nebo třeba časný nástup oteplování po zimě. Vyplývá to z mezinárodní studie vědců, na níž se podíleli i čeští experti. Analyzovali 1758 druhů motýlů ve 105 zemích. Zjistili, že 80 procent přesunů motýlů souvisí s klimatickými změnami.
V Kongu počet obětí eboly překročil hranici dvou tisíc, uvádějí agentury
Počet potvrzených obětí epidemie eboly v Kongu překročil hranici dvou tisíc. Podle nejnovějších údajů konžského ústavu veřejného zdraví, které získaly agentury AP a Reuters, v zemi zemřelo 2011 lidí a potvrzeno bylo 4381 případů nákazy. Zdravotníci současnou epidemii označují za nejrychleji se šířící epidemii eboly, jaká byla dosud zaznamenána.
Neuvěřitelná Trumpova lest. Při odletu ze summitu NATO se ukryl v kontejneru na jídlo
Americký prezident Donald Trump se při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře po určitou dobu ukrýval v kontejneru používaném na letištích pro dodávky jídla, aby mohl nepozorovaně opustit palubu prezidentského speciálu Air Force One.
D1 na 30. kilometru směrem na Prahu uzavřela nehoda několika aut. Zasahuje vrtulník
Dálnice D1 je zhruba na 30. kilometru ve směru na Prahu uzavřená kvůli nehodě několika aut, zřejmě dvou osobních a nákladního. Podle policie utrpěli zranění zřejmě tři lidé, záchranná služba vyslala i vrtulník. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby.
Neplánovaná odbočka do trafiky vynesla čtvrt miliardy. Pár z Francie vyhrál v loterii 10 milionů eur
Když jim v restauraci nezvedli telefon, udělali si francouzští partneři krátkou zastávku v trafice. Vsazený tiket jim nakonec přinesl deset milionů eur a podle vlastních slov jim otevřel cestu k většímu klidu i plánům do budoucna.