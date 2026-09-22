Dobrodružství v dolech i adrenalin na schodech. Anebo zkuste vlastní výzvu
Čtyři dny volna, začátek podzimu a ideální čas vyrazit s celou rodinou ven. Prodloužený víkend od pátku do pondělí nabízí pestrý výběr sportovních akcí – od běžeckých závodů přes překážkové tratě až po rodinné sportovní dny. A pokud nechcete závodit, projekt Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz, vám poradí i to, jak si poskládat vlastní aktivní víkend.
Pátek: pohoda i překážky
Kdo chce začít víkend sportovně, ale nechce se hned vrhat do extrémního výkonu, může zamířit do Jablonce nad Nisou.
Tam se v pátek koná Večerní běh na 5 kilometrů. Trasa lemující přehradní nádrž Mšeno poskytuje možnost, jak se s radostí proběhnout v podvečerním rytmu.
Pozor – hlavní cenou v bohaté tombole je poukázka na běžecké boty.
Rodinný tip: jeden rodič může běžet, druhý s dětmi vytvořit vlastní „fanouškovský tým“. A po závodě už jen vyrazit na víkend do Jizerských hor.
Pro rodiny, které dávají přednost adrenalinu před klasickým během, je velmi zajímavou volbou městský překážkový běh Urban Challenge Ostrava v Landek Parku. Trvá od 25. do 26. září a nabízí několik typů závodů (Nature 5 km+, Nature 10 km+, NIGHT, KIDS), tedy včetně rodinné vlny a dětských závodů.
Jde o více než jen fyzický test. Na účastníky čekají překážky v prostředí bývalých dolů. Industriální kulisy dodávají závodu zcela jedinečnou atmosféru a umocňují pocit dobrodružství. Rodiny, které se nebojí překážek, lezení, běhu a trošky bláta, by neměly na startu scházet.
Sobota: Konopiště i Beskydy
Sobota je z celého víkendu opravdu sportovně nejnadupanější. Velkým lákadlem je Prague Park Race v krásném prostředí zámeckého parku Konopiště.
Dospělí mohou zvolit tratě 8 nebo 14 kilometrů, zatímco děti mají vlastní závody. Dětské soutěžení, kterého se mohou zúčastnit i ti nejmenší špunti, začíná od 10 hodin.
Ideální rodinný scénář: dopoledne závod, pak hurá na dobrý oběd a v rámci regenerace prohlídka zámku a parku. Kdo bude mít ještě energii, může si přidat výlet do okolí Benešova.
Pokud jste z opačného konce republiky, můžete si dát do těla v Beskydech. Závod ze seriálu 7 pohoří má zastávku v Trojanovicích v amfiteátru na Horečkách.
Můžete se těšit na výběh nádhernou přírodou, který vede převážně lesními cestami a pěšinami. Délka tratí? 5, 12,5 a 23 kilometrů.
Komu z rodinného klanu se nebude chtít běžet, může si mezitím udělat pěší túru v okolí Horeček a Trojanovic. Beskydy vás nezklamou.
Nyní něco pro milovníky sportu a vína. Ti si jistě nenechají ujít Mělnický vinařský běh. Závodníci proplují mezi vinicemi až do cíle, diváci se zase mohou pokochat historickým centrem nebo pohledem na soutok Labe s Vltavou. A ti plnoletí si pak mohou dopřát sklenku kvalitního vína.
Neděle: originální trail
Příznivci adrenalinu na kolech už mají v kalendáři dlouho zaškrtnutý trailový den v Hlinsku. V rámci závodu Saar Challenge – Trail se dostatečně vyřádí všichni. K dispozici budou tratě od 7 kilometrů až po ultra vzdálenosti.
Pořadatelé pamatují i na doprovodný program pro rodiny s dětmi. Ideální scénář: děti závod, rodiče kratší trail a následně společný výlet po Železných horách.
Pondělí: zlatý hřeb
Pondělní státní svátek může být zlatým hřebem celého víkendu.
Kdo je ranní ptáče, může zavítat na Svatováclavský běh do Blažovic u Brna. Od devíti hodin můžete vyběhnout na hlavní tratě 5 a 10 km, ale také na lidový běh a dětské závody od 50 do 1100 metrů.
A kdo nechce závodit, může si v Blažovicích užít sportovní odpoledne. Startuje ve 14 hodin na Orelském hřišti pod názvem „Běhej a bav se!“ Zábava pro celou rodinu kombinuje atletiku, běh, fitness a pétanque.
Teď se přesuňme do sportovním areálu Plovárenská v Havlíčkově Brodě, kde ve 13 hodin začíná Běh pro dětskou duši. Start i cíl jsou u softbalového hřiště.
Akce nabídne několik okruhů různé délky, aby si každý mohl vybrat podle svých sil – od zhruba 450 metrů pro nejmenší až po 5,2 km pro starší a zkušenější běžce.
Cílem je zpřístupnit běh všem věkovým kategoriím a zároveň podpořit dobrou věc. Startovné je totiž současně příspěvkem na podporu dětských psychiatrických oddělení na Vysočině.
Pro milovníky cyklistiky a adrenalinu budou určitě velkým lákadlem závod a exhibice ČEZ Gočárovy schody v Hradci Králové.
Historické centrum východočeské metropole se ve sváteční den tradičně promění v originální cyklistickou arénu. V prvním ročníku tu dokonce kraloval olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý.
Opona dětských kategorií se zvedá v 11 hodin, poté následují hobby, expertní a elitní závody. Pro mládež ve věku 11–14 let je připravena také hobby kategorie. Odpoledne po soutěžích zpestří cyklistická show.
Že netoužíte po oficiálních sportovních kláních?
Tak si udělejte vlastní rodinný sportovní challenge. Můžete si to třeba rozdat v jednoduchém čtyřboji. Jak by mohl vypadat?
1. disciplína – běh: rodinná štafeta 4 × 500 metrů.
2. disciplína – kolo: společný výlet 15–25 km podle věku dětí.
3. disciplína – výzva v přírodní posilovně: 10 dřepů + 10 výskoků + 10 kliků + 30 sekund plank. A třeba tři kola.
4. disciplína – orientace: v lese, v parku nebo na louce vytyčte pět stanovišť, kde na vás budou čekat krátké úkoly. Fantazii se meze nekladou.
Bonus - každý člen rodiny získá odměnu za aktivitu, kterou normálně nedělá. Běžec například za jízdu na kole, cyklista za běh a rodič za to, že si vůbec vyzkouší dětskou překážkovou dráhu.
A pokud nejste sportovní rodina? Tak můžete jednoduše strávit čtyři dny venku a ukázat ratolestem, že sport nemusí znamenat pouze trénink a výsledkovou listinu.
Stačí zvolit jednu hlavní akci, kolem ní postavit výlet a zbytek prodlouženého víkendu ponechat spontánní. Trocha improvizace taky neuškodí.
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