Do Ruska je šílená cesta, a proto tam jedeme už počtvrté, směje se Hanušová

Basketbalistka Alena Hanušová je reprezentační stálicí od roku 2011, kdy národnímu týmu pomohla ke čtvrtému místu na mistrovství Evropy a o rok později k sedmé příčce na olympijských hrách v Londýně.

Praha - Ani letos nechybí v nominaci družstva na šampionát Starého kontinentu, který se v dnech 16. - 25. června uskuteční v Praze a Hradci Králové, česká basketbalistka Alena Hanušová.

V těchto dnech však věnuje hodně času dvoufázovému tréninku v USK Praha, který ve dnech 14. - 16. dubna čeká v ruském Jekatěrinburgu závěrečný turnaj čtyř nejlepších celků letošního ročníku Euroligy. "Věřím, že máme reálnou šanci na postup do finále," netajila v úvodu rozhovoru pro Aktuálně cz. svůj názor zkušená Hanušová.

Cesta do tohoto turnaje na úpatí Uralu vedla přes ruský Orenburg, kterému jste v prvním utkání na jeho půdě vysoko podlehly. Co bylo rozhodující pro nádherný obrat a dvě skvělá vítězství?

V Orenburgu jsme dostaly ránu do hlavy a rozsvítilo se nám. Řekly jsme si, že v pražské odvetě do toho dáme všechno. Změnil se způsob obrany a díky dobrému vstupu do utkání a obrovské bojovnosti se nám naše přáni splnilo. Když jsme pak jely k rozhodujícímu zápasu do Orneburgu, tak jsme si řekly, že když tam zase musíme, tak nesmíme odjet s prázdnou. A vyšlo to!

Teď o velikonocích pojedete v této sezoně do Ruska už počtvrté, protože v základní skupině jste se střetly s Kurskem. To máte tuto oblast tolik oblíbenou (smích)?

Především několikahodinové cestování s mezipřistáním je něco úžasného (zase smích). V Orenburgu nás navíc čekalo mizerné ubytování a při prvním pobytu jsme nebyly spokojeny ani se stravou. Jinak nás těší, že dubnový závěrečný turnaj byl z Kursku, které nemá potřebné zázemí, přesunut do Jekatěrinburgu.

V semifinále nastoupíte proti Kursku, kde jste v základní skupině prohrály. Vidíte přesto reálnou šanci na vítězství?

Nastoupily jsme tam ve velice oslabené sestavě, pouze se sedmi hráčkami a přesto to byl vyrovnaný zápas s naší smolnou koncovkou. Porážka o jediný koš nás hodně mrzela. Trenéři teď řeší taktiku, s jakou na ně vyrukujeme. My si navíc právě po tomto předchozím střetnutí na Kursk dost věříme.

Šanci na postup do finále, v němž bychom se utkaly s vítězem zápasu Jekatěrinburg - Fenerbahce Istanbul, určitě máme. Navíc je docela možné, že diváci budou spíš na naší straně, protože mezi těmito dvěma ruskými velkokluby je velká rivalita. A pokud jsem se zmínila o některých ne zrovna příjemných věcech v Orenburgu, tak v Jekatěrinburgu bude určitě ve všech směrech špičková organizace.

Mimochodem, jaká byla atmosféra při vašich nedávných dvou zápasech v Orenburgu?

Nebyla špatná. Diváci samozřejmě fandili svému týmu. Když se však skóre začalo otáčet na naší stranu, tak trochu ochabli. Možná zděšením, že očekávaného vítězství se zřejmě nedočkají.

Nevšední událostí bylo jistě udělení českého občanství Američance Vaughnové. Co byste řekla na její adresu?

Je to pro USK a jistě i pro národní tým velice užitečná podkošová hráčka. Výborně střílí, dobře brání i doskakuje. Zvykla si na nás a my na ni, takže si myslím, že bude posilou i pro reprezentační družstvo na letošním mistrovství Evropy.

A co Kateřina Elhotová, která se po roční mateřské přestávce tento týden znovu objevila ve vašem týmu v pohárovém utkání proti Nymburku a jeho konto zatížila patnácti body?

Kdybych nevěděla, že naposled hrála basket loni v dubnu, tak bych tomu nevěřila. Starat se o maličkého Daniela, i když jí pomáhají maminka i babička, určitě není snadné. Má i jiné starosti a přesto podle individuálního plánu jednou denně trénuje a absolvuje všechno, co je pro její přípravu důležité. Brzy po porodu jí pomohl kondiční trenér a vrátila se možná dřív, než sama čekala. Je plná elánu a chce pomoci jak USK v Jekatěrinburgu, tak i národnímu družstvu. Pořád je to pro mě klíčová hráčka základní pětky.

