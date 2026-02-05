Do maskota se nestrká. Američan zaplatí za incident tisíce dolarů

Basketbalista Jaxson Hayes z Los Angeles Lakers dostal od NBA distanc na jeden zápas za to, že strčil do maskota týmu Washington Wizards.
Pětadvacetiletý pivot kvůli tomu přijde o zhruba 42 tisíc dolarů (870 tisíc korun) z platu.
Hayes strčil do člověka v obleku maskota během ceremoniálu před pátečním zápasem ve Washingtonu, který Lakers vyhráli 142:111.
Maskot obíhal palubovku s vlajkou, kdy do něj basketbalista nevybíravě vrazil. Trest si hříšník odbyde v dnešním domácím duelu proti Philadelphii.
Patří LGBTQ témata do středověké hry? Jedna věta na sítích spustila bouři
Stačil jeden dotaz pod trailerem a krátká odpověď vývojářů, aby se z připravované středověké hry stala internetová kauza. Debata o korektnosti, kulturních agendách a očekáváních, která jsou dnes na videohry kladena, znovu ukázala, jak rychle se herní svět dokáže proměnit v bojiště společenských sporů.
PlayStation 5 se prodává méně, Sony přesto výrazně zvýšila zisk
Japonský elektrotechnický a zábavní gigant Sony zvýšil provozní zisk ve třetím finančním čtvrtletí meziročně o 22 procent na 515 miliard jenů (68 miliard Kč) a zvedl celoroční výhled. Prodej herní konzole Playstation 5 se ale snížil. Firma to ve čtvrtek uvedla ve své výsledkové zprávě.
ŽIVĚBabišova vláda ustála první pokus opozice o vyslovení nedůvěry
Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) odolala ve středu večer ve sněmovně prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí.
Alarmující čísla. Čeští influenceři propagují nelegální kasina mladistvým a nejen to
„Čeští influenceři, kteří mají desetitisíce sledovatelů, dnes propagují nelegální kasina. A je to nabídka, která je extrémně dostupná,“ říká ředitel Institutu pro regulaci hazardních her Jan Řehola. Podle průzkumu mezi účastníky hazardních her ve věku 16 a 17 let se prý více než polovina z nich často nebo velmi často na sociálních sítích influencerů setkává s nabídkou nelegální her.
ŽIVĚRusko by k dobytí východu Ukrajiny muselo obětovat osm set tisíc vojáků, tvrdí Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že pokud by Rusko chtělo dobýt východ Ukrajiny, muselo by obětovat dalších 800 tisíc vojáků. "Potřebovali by na to minimálně dva roky s velmi pomalým postupem. Podle mého názoru tak dlouho nevydrží," míní představitel země, jejíž vyjednavači se účastní třístranných americko-rusko-ukrajinských jednání. Uvedl to v rozhovoru s televizí France 2.