Do basketbalové Síně slávy míří Nash, Kidd, Hill či Allen

před 1 hodinou

Jason Kidd v dresu New Yorku. | Foto: Reuters

Do basketbalové Síně slávy míří dvojice Grant Hill a Jason Kidd. Jejich kariéry v NBA se proplétaly od draftu až do ukončení v roce 2013.

New York - Do basketbalové Síně slávy míří kvarteto nedávných hvězd NBA Grant Hill, Jason Kidd, Steve Nash a Ray Allen. Uvedeni budou v září spolu s dalšími devíti osobnostmi, mezi nimiž zastupuje Evropu bývalý chorvatský pivot Dino Radja.

Společné zařazení pětačtyřicetiletých Hilla a Kidda je symbolické. Oba hráči, dvojka a trojka draftu 1994, se v roce 1995 podělili o ocenění pro nováčka roku a před pěti lety oba v rozmezí dvou dnů ukončili kariéru.

Kiddovi patří druhé místo v historických statistikách podle počtu asistencí a získaných míčů (za Johnem Stocktonem), desetinásobný účastník Utkání hvězd v roce 2011 vyhrál titul s Dallasem a nyní je koučem Milwaukee. Sedminásobný účastník All Star Game Hill NBA vyhrát nedokázal, vstoupil do ní ale jako dvojnásobný vítěz prestižní univerzitní soutěže NCAA s Duke.

NBA nevyhrál ani čtyřiačtyřicetiletý Nash, dvojnásobný držitel ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče soutěže. I on strávil v lize 19 sezon, je třetí v počtu asistencí za Stocktonem a Kiddem a do All Star Game byl vybrán osmkrát. O dva roky mladší Allen je rekordmanem NBA v počtu úspěšných trojek, za 18 sezon v elitní lize hrál desetkrát Utkání hvězd a má tituly s Bostonem (2008) a Miami (2013).

Do Naismithovy Síně slávy vstoupí také další bývalí hráči Maurice Cheeks, Charlie Scott a Radja, který strávil v devadesátých letech čtyři sezony v Bostonu, poté co předtím dvakrát vyhrál Evropskou ligu s Jugoplastikou Split a v dresu Jugoslávie a Chorvatska získal zlaté medaile na mistrovství světa i Evropy a dvě stříbra na olympijských hrách. Oceněni budou i trenér Lefty Driesell, funkcionáři Rod Thorn a Rick Welts, bývalé hráčky WNBA Katie Smithová a Tina Thompsonová a in memoriam Ora Mae Washingtonová.