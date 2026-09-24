Dlouhé čekání na boxerský zápas roku? Dnes je to selanka, komplikací bývalo i vězení

Odkládání boxerského „superzápasu“ těžké váhy mezi Tysonem Furym a Anthonym Joshuou se zdálo být nekonečné. Ale jak ukazuje historie, dnes je to vlastně selanka.
Kontrakt podobně výbušného duelu mezi Mikem Tysonem a Evanderem Holyfieldem byl stvrzen v říjnu 1989 s termínem během následujícího léta. Jenže obě hvězdy se v ringu setkaly až v listopadu 1996.
Story vzniku, vyjednávání a nekonečných hádek patří k nejabsurdnějším rituálům boxu. Ságu Tysona a Holyfielda přerušilo vězení. Tyson si odpykal necelé tři roky za znásilnění.
Když se Američan konečně v březnu 1995 dostal na svobodu, začal boj o peníze. Tábory obou promotérů stupňovaly svoji chamtivost a mezi provazy se oba soupeři dostali až o dvacet měsíců později.
V duelu nazvaném „Konečně“ vyhrál podceňovaný Holyfield a získal pás šampiona WBA.
Po Muhammadu Alim se stal teprve druhým boxerem, kterému se podařilo vyhrát pás těžké váhy třikrát.
Při pohledu na tuto ságu vypadá téměř nekonečné dohadování prosincového zápasu Fury – Joshua jako nevinné dovádění manažerů.
Joshua poprvé vyzval k zápasu v dubnu 2016, poté co získal světový titul v těžké váze. Tyson a Holyfield směřovali k nevyhnutelnému střetu už od počátku roku 1984, kdy se při americké olympijské kvalifikaci na hry v Los Angeles u kulečníkového stolu dostali téměř do bitky. Zášť mezi boxery ještě zvyšovala očekávání před jejich soubojem v ringu.
Rivalové čekali už od olympiády v Los Angeles
První zápas Holyfielda s Tysonem byl naplánován na červen 1990, ale padl poté, co Tyson nečekaně prohrál s Busterem Douglasem a přišel o titul i neporazitelnost.
Holyfield následně Douglase porazil a jednání o souboji s Tysonem se znovu rozběhla. V červenci 1991 byla uzavřena dohoda na zápas v Las Vegas, boxeři si měli rozdělit 45 milionů dolarů.
Jenže Tyson byl krátce nato zatčen a obviněn ze znásilnění. Zápas byl odložen, a když si Tyson navíc poranil žebro, definitivně se nekonal.
Po odsouzení a nástupu do vězení se zdálo, že očekávaný souboj je minulostí. Tyson však po propuštění z vězení začal znovu usilovat o světový titul.
Na začátku roku 1996 ho Tyson získal zpět. Souboj s Holyfieldem byl konečně domluven na listopad v MGM Grand v Las Vegas. Přestože byl Tyson favoritem, Holyfield jasně zvítězil.
O rok později následovala odveta, která vstoupila do historie jako „Kousnutí století“, když Tyson během zápasu ukousl soupeři část ucha.
Cardiff řeší místo, čas i papíry
Jak se zdá, souboj mezi Furym a Joshuou naplánovaný zatím na 11. prosince v Cardiffu bylo vlastně velmi jednoduché zorganizovat.
I když...
Nejde sice o souboj o žádný ze čtyř hlavních světových titulů (WBC, WBA, IBF, WBO), ale prestižní zápas pojmenovaný „Bitva o Británii“. To samo o sobě stačí k tomu, aby šlo o extrémně sledovanou show.
Původně se jako s místem konání počítalo s newyorskou Madison Square Garden. Jenže Joshua má ve smlouvě podmínku, že se zápas musí uskutečnit ve Velké Británii. Jako místo konání se proto nakonec prosadil Cardiff a stadion Principality Stadium.
Problémem zůstává také přesné načasování. Datum 11. prosince je podle současných informací plánované, nikoli definitivně potvrzené, a organizátoři ještě řeší potřebná povolení.
Dalším problémem je pozdní začátek hlavního zápasu, který má vyhovět vysílacímu času Netflixu v USA.
Cardiff je v tomto ohledu vhodnější než Wembley, protože Principality Stadium už v minulosti hostil boxerský duel v pozdních nočních hodinách a disponuje zatahovací střechou.
Další komplikaci odhalily rozdílně nastavené smlouvy obou boxerů. Promotér Eddie Hearn pro britský The Independent upozornil na nesoulad v antidopingových podmínkách.
Joshua měl mít povinnost zahájit testování okamžitě po podpisu smlouvy, zatímco Fury tuto povinnost ve své smlouvě ve stejném termínu neměl.
Hearn zdůraznil, že nejde o obvinění Furyho z porušení antidopingových pravidel, ale o další administrativní problém, který musí pořadatelé před prosincovým duelem vyřešit.
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