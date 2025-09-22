Ostatní sporty

Diamanty nejsou jenom v zemi. Botswana po atletickém triumfu vyhlásila státní svátek

před 5 hodinami
Botswanský prezident Duma Boko na pondělí 29. září vyhlásil státní svátek, aby lidé mohli oslavit zlatou medaili z mužské štafety na 4×400 metrů na mistrovství světa v atletice v Tokiu.
Štafeta Botswany po triumfu na MS v atletice
Štafeta Botswany po triumfu na MS v atletice | Foto: Reuters

"Je potřeba všem říct, že v Botswaně nemáme diamanty pouze v zemi, ale jsou jimi také naši atleti," řekl prezident během online vystoupení z New Yorku, kde je kvůli Valnému shromáždění Organizace spojených národů.

Čtveřice Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori a Busang Collen Kebinatshipi v Tokiu těsně porazila výběr USA a připravila mu teprve druhou porážku na světovém šampionátu za posledních 20 let.

Státního svátku se lidé v Botswaně díky atletice nedočkali poprvé. Půldenní volno bylo vyhlášeno už loni po triumfu Teboga na dvoustovce na hrách v Paříži, kde pro zemi získal první olympijské zlato.

