Děsivá nehoda na Tour. Cyklista prorazil obličejem sklo auta, mohl za to fanoušek

Na chování neukázněných fanoušků v ikonickém stoupání do Alpe d'Huez doplatil na Tour de France kolumbijský cyklista Einer Rubio, pro něhož kvůli zranění hlavy závod v 19. etapě skončil.
Jezdec stáje Movistar naboural do doprovodného vozidla týmu UAE, které muselo prudce zabrzdit, a obličejem prorazil zadní sklo.
Incident se odehrál po průjezdu Tadeje Pogačara útočícího na etapové vítězství.
Pod kola jeho doprovodného týmového vozu spadl z davu lemujícího silnici jeden z fanoušků a Rubio, kterého hvězdný Slovinec krátce předtím ve stoupání předstihl, už na prudké zastavení auta nedokázal zareagovat.
Se silně krvácejícími ranami v obličeji musel z Tour odstoupit.
Stáj Movistar zatím o vážnosti jeho zranění neinformovala. Osmadvacetiletého Rubia ještě čekají vyšetření v nemocnici v Grenoblu.
Nejslavnější stoupání Tour s 21 serpentinami letos obsadilo zhruba půl milionu fanoušků. Ochranné plůtky diváky od jezdců oddělovaly jen na posledním z takřka 21 kilometrů.
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