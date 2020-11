Děsivá nehoda: Kůň kopl žokeje do obličeje, ten bojuje o zrak i záchranu kariéry

Britský žokej Danny Cook utrpěl těžké zranění ve tváři, které ohrožuje jeho zrak. Zásah kopytem do obličeje jej vyřadil z posledních závodů letošního roku. Povaha zranění znemožňuje lékařskou operaci.

Cook upadl v britském dostihu Market Rasen. Sedmatřicetiletý žokej skončil v kotrmelcích a jeden z koní, kteří běželi v dostihu za ním, jej v běhu zasáhl do obličeje.

Žokej byl okamžitě převezen do nemocnice a jeho zranění si vyžádala na padesát stehů v obličeji. Má zlomený nos a deformovaný oční důlek.

Přestože se následně k překvapení diváků vrátil na trať v dalších dostizích, z posledních závodů odstoupil. "Nemůžu teď závodit, na jedno oko nevidím dobře," zdůvodnil své rozhodnutí. "Pokud se to nezlepší, budu muset přestat závodit," přiznal Cook.

"Pokud by mi to zkusili operovat, je šance 80 procent, že se to ještě zhorší. Musím to všechno zvážit. Snad budu vědět víc příští týden. Pokud se to nezlepší, na dostihy se zatím nevrátím," ujistil.

Pomýšlel přitom na účast v dostizích v nabitém prosincovém kalendáři. Dosud si na dostizích za svou kariéru vyjezdil odměny přes 3 miliony liber (asi 88 milionů korun). V tuto chvíli mu ale nezbývá než čekat, zda se jeho zrak vůbec někdy vrátí do normálu.