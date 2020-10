Dechberoucí kousek. Dobrodruh skočil bez padáku ze 40 metrů z vrtulníku do moře

Brit John Brem stanovil nový světový rekord ve skoku volným pádem z letadla do moře. Bývalý elitní paragán vyskočil bez padáku z vrtulníku ve výšce 40 metrů.

Čtyřiatřicetiletý dobrodruh se vrhl z vrtulníku do moře v Solentské úžině, která odděluje ostrov Wight od pevninské Velké Británie. Než po zhruba čtyřvteřinovém pádu narazil na hladinu, nabral rychlost téměř 130 km/h.

Podle některých médií nedopadl ideálně a na chvíli ztratil vědomí. Ze člunu záchranářů, kteří pokus zajišťovali, však už mával přítomným divákům. "Šlo to skvěle," prohlásil Brem, než byl pro jistotu převezen do nemocnice na vyšetření.

"Skákat z vrtulníku je pro mě úplně přirozené. Ale stejně je to pokaždé zábava, je to vzrušující," svěřil se ještě před pokusem.

Otec tří dětí, který má přezdívku The Flying Fish, tedy Létající ryba, teď čeká na zápis do Guinessovy knihy rekordů jako člověk, který skočil do vody z letadla z největší výšky. Absolutní rekord ve výšce skoku do vody drží Švýcar Laso Schaller, který se v roce 2015 vrhl z útesu Cascata del Salto ve výšce 58 metrů.

Brem, který jako vojenský parašutista sloužil v Afghánistánu či Iráku, chce svým skokem získat prostředky pro nadaci, která se stará o válečné veterány, a upozornit na problematiku sebevražd v jejich řadách.

"Když opustí armádu, vzdají se svého života. Tak by to nemělo být. Rve mi to srdce," prohlásil.

"Měl jsem přátele, kteří se sami zabili. S těmi chlapi jsem byl ve válečných zónách a dostali jsme se z toho. Pak se vrátíme, zmocní se jich démoni a zemřou. Je to strašné. Přitom mají rodiny, manželky, děti…" uvedl Brem.