Dechberoucí. Česká juniorka je královnou planety, zvedla rekordních 620 kilogramů

Fenomenální úspěch přiváží z juniorského světového šampionátu v Jihoafrické republice mladá česká powerlifterka Tereza Březková.
Česká reprezentantka získala v prázdninovém letovisku Sun City titul mistryně světa v kategorii nad 84 kilogramů a přidala ještě mimořádný úspěch navíc: překonala světový rekord v součtu výkonů.
Její celkové skóre v silovém trojboji činilo obdivuhodných 620 kilogramů.
Březková zvedla na bench pressu 132,5 kilogramu, dřepla 280 kilogramů a dalších 207,5 kilogramu zvedla na mrtvý tah.
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