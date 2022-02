Davidová po incidentu s lyžemi: Těším se tak napůl. Žádné nároky na sebe nemám

Markéta Davidová půjde v pondělí v horském areálu Čang-ťia-kchou, na dohled Velké čínské zdi, do své nejsilnější disciplíny. Podle ní ale nejsilnější není. Česká biatlonistka na sebe před individuálním olympijským závodem neklade žádné nároky.

Peking (od našeho zpravodaje) - Česká biatlonistka zažila při sobotním startu do olympijských her pořádnou nepříjemnost. V klání smíšených štafet musela po chybě servismanů závodit na nesprávně namazaných lyžích. Incident jí očividně na náladě nepřidal.

Když má odpovědět, zda se na pondělní vytrvalostní závod těší, nezvykle dlouho váhá.

"Těším se tak napůl," hlesne nakonec.

Davidová je na nejdelší distanci čerstvou držitelkou malého křišťálového glóbu. Navíc úřadující mistryní světa. Sebedůvěra z ní před patnáctikilometrovou porcí se čtyřmi střeleckými položkami ale netryská.

"Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že budu mít nejlepší výsledky v individuálu, tak bych se tomu asi zasmála," říká pětadvacetiletá reprezentantka. A překvapivě dodává: "Nepovažuji se za dobrého střelce, takže mě ty výsledky vždycky překvapí."

"Žádné nároky na sebe nemám. Mám pocit, že to není úplně moje disciplína," pokračuje v opatrném duchu.

K sobotnímu nešťastnému faux pas už se vracet nechce, přiznává ale, že ani nedělní trénink nebyl ideální. "Předem se to těžko hodnotí. Uvidíme po závodě."

Připravit se musí být na ostrý, proměnlivý vítr. A na pořádný mráz.

"Když svítí sluníčko, teploty jsou docela dobré. Jakmile ale v pět zajde, je to hned strašně znát. Škoda, že nezávodíme trošku dřív," posteskne si a doufá, že alespoň krutý vichr se v pondělí umoudří.

"Mělo by to být lepší než v sobotu. Doufám, že se nebude tolik měnit a bude konstantní od nástřelu. I tak bude na střelnici důležité cvakání, je třeba včas reagovat. Snad to bude o něco lépe čitelné," věří.

V olympijské bublině Davidová volný čas dělí na čtení a psaní.

"Mám tady knížku a diplomku," říká. Dá se psát diplomová práce ve vypjaté atmosféře olympijských her? "Ale dá. Ta se dá psát vždycky," usmívá se jedna z nejvýraznějších českých medailových nadějí, které se po mixu veřejně omluvil šéftrenér Ondřej Rybář.

"Nebudu se v tom babrat, to nikomu nepomůže. Čím víc se to bude rozpitvávat, tím víc se bude řešit: vyhoďte toho a tamtoho. Já se za ty servisáky omluvil, že na tomhle je hrozně těžké závodit," opakuje Rybář v rozhovoru s českými novináři v Pekingu.

Servisní tým chtěl na poslední chvíli reagovat na změnu podmínek na trati, přemazat lyže nejlepší české závodnice ale nestihl včas.

Podobnou chybu zažil zkušený kouč poprvé v kariéře. Má za to, že už se nebude opakovat.

"Protože pokud se stane na olympiádě, tak si ji budeš pamatovat do smrti. Olympiáda je pro všechny zásadní věc, takže pochybuju, že by tohle někdo hodil za hlavu a příště to řešil úplně stejným způsobem," věří Rybář.

Davidová vystřelí do individuálního závodu, který začíná v 10 hodin středoevropského času, o sedm a půl minuty později se startovním číslem 15. Po ní se s drsnými podmínkami půjdou poprat i její krajanky Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Lucie Charvátová.

Výběr finálního kvarteta nebyl podle trenérského štábu jednoznačný. Jisté místo měly jen Davidová s Jislovou.

Jednadvacetiletá Voborníková dostala od trenérů přednost před zkušenějšími kolegyněmi Charvátovou a Puskarčíkovou, mezi nimiž pak probíhala poslední volba.

"Terka Voborníková zajela poslední vytrvalostní závod velmi dobře a střelecky se jí dařilo i tady. Měli jsme tu kontrolní závod v rámci tréninku a v něm Lucka porazila Evču. I během sezóny předváděla Lucka lepší výkony, a proto dostala v nominaci přednost," vysvětluje asistent Jiří Holubec.