Další zmírnění sankcí. Ruští a běloruští plavci mohou startovat pod svou vlajkou

Rusové a Bělorusové budou v plaveckých sportech závodit pod svou vlajkou, v případě vítězství jim může hrát státní hymna.
Jejich plnohodnotný návrat schválila mezinárodní federace World Aquatics, která o tom informovala na webu. Sportovci z Ruska a Běloruska budou mít navzdory pokračujícímu konfliktu na Ukrajině stejné postavení jako reprezentanti ostatních zemí.
Plavání je prvním velkým sportem, který Rusku a Bělorusku povolil naplno se vrátit na mezinárodní scénu. Se svými národními symboly od loňského listopadu startují na mezinárodních turnajích ruští a běloruští judisté.
Bez sankcí mohli sportovci z Ruska a Běloruska soutěžit také na březnových zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚ Rusko porušilo příměří desettisíckrát, obě země útoky po Velikonocích obnovily
Do nedělní půlnoci platilo příměří vyhlášené na pravoslavné Velikonoce. Kyjev i Moskva se už o víkendu navzájem vinily z jeho porušování. Dnes ukrajinská armáda uvedla, že eviduje přes 10 tisíc porušení klidu zbraní z ruské strany. Od půlnoci pak obě strany obnovily vzdušné útoky, vyplývá z hlášení obou stran.
Babiš považuje účast Pavla na summitu NATO za nelogickou. Podle něj má jet vládní delegace
Na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře v červenci pojede určitě vládní delegace, řekl v pondělí po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má v úmyslu delegací vést. Není to podle Babiše logické, ale ani možné z bezpečnostních důvodů.
Trápí ji artróza, nemá zuby. V berlínské zoo oslavila narozeniny zřejmě nejstarší gorila na světě
V berlínské zoologické zahradě oslavila 69. narozeniny zřejmě nejstarší gorila na světě. Do německé metropole se Fatou dostala v roce 1959, datum jejího narození bylo stanoveno na 13. dubna 1957. Gorilí samici trápí artróza a nemá už žádné zuby, stále se ale ještě zvládne pohybovat bez pomoci.
Letní slavnosti staré hudby lákají na mytické postavy i netradiční nástroje
Letní slavnosti staré hudby letos ve svém 27. ročníku s podtitulem Mýty a legendy nabídnou na různých místech v Praze zpodobnění postav antické mytologie. Na sedmi koncertech vystoupí světové špičky v interpretaci staré hudby.
Pavel označil maďarské volby za dobrou zprávu pro Evropu, Babiš pozval Magyara
Výsledek maďarských parlamentních voleb je dobrá zpráva pro Evropu, voliči se vyjádřili pro změnu, uvedl prezident Petr Pavel nedělnímu hlasování, které po 16 letech ukončilo vládu premiéra Viktora Orbána. Český premiér Andrej Babiš (ANO), který Orbána před volbami podpořil, pogratuloval k vítězství lídrovi maďarské opoziční strany Tisza Péteru Magyarovi.