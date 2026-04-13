13. 4. Aleš
Další zmírnění sankcí. Ruští a běloruští plavci mohou startovat pod svou vlajkou

ČTK

Rusové a Bělorusové budou v plaveckých sportech závodit pod svou vlajkou, v případě vítězství jim může hrát státní hymna.

Rusko a Bělorusko na plaveckých soutěžích
Rusko a Bělorusko na plaveckých soutěžíchFoto: ChatGPT
Jejich plnohodnotný návrat schválila mezinárodní federace World Aquatics, která o tom informovala na webu. Sportovci z Ruska a Běloruska budou mít navzdory pokračujícímu konfliktu na Ukrajině stejné postavení jako reprezentanti ostatních zemí.

Plavání je prvním velkým sportem, který Rusku a Bělorusku povolil naplno se vrátit na mezinárodní scénu. Se svými národními symboly od loňského listopadu startují na mezinárodních turnajích ruští a běloruští judisté.

Bez sankcí mohli sportovci z Ruska a Běloruska soutěžit také na březnových zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

Czech President Petr Pavel visits Latvia

Pavel označil maďarské volby za dobrou zprávu pro Evropu, Babiš pozval Magyara

Výsledek maďarských parlamentních voleb je dobrá zpráva pro Evropu, voliči se vyjádřili pro změnu, uvedl prezident Petr Pavel nedělnímu hlasování, které po 16 letech ukončilo vládu premiéra Viktora Orbána. Český premiér Andrej Babiš (ANO), který Orbána před volbami podpořil, pogratuloval k vítězství lídrovi maďarské opoziční strany Tisza Péteru Magyarovi.

