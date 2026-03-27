Další Woodsův průšvih za volantem. Byl zatčen kvůli podezření z řízení pod vlivem

Slavný golfista Tiger Woods měl dnes na Floridě dopravní nehodu, při níž vrazil do jiného auta a převrátil svůj vůz. Na místě havárie ho policie zatkla kvůli podezření z řízení pod vlivem. Úřad šerifa okresu Martin na tiskové konferenci oznámil, že padesátiletá golfová legenda neutrpěla zranění.
Nehoda se stala krátce po druhé hodině odpolední místního času nedaleko od Woodsova bydliště v obci Jupiter Island.
Své SUV obrátil golfista na bok na straně řidiče. Úřady uvedly, že vykazoval známky snížené schopnosti k řízení.
Woods byl účastníkem nehody potřetí. V roce 2021 sjel se svým vozem ve vysoké rychlosti ze silnice v Los Angeles a utrpěl mnohačetná zranění nohy a kotníku. Později vítěz 15 golfových majorů řekl, že mu hrozila amputace.
V roce 2017 byl jeden z nejlepších hráčů historie zatčen kvůli řízení pod vlivem poté, co ho policie na Floridě našla spícího za volantem ve špatně zaparkovaném voze s poničenou stranou řidiče. Svůj stav Woods odůvodnil špatnou kombinací léků proti bolesti.
Bývalá světová jednička se aktuálně snaží vrátit ke golfu. Loni v březnu si Woods přetrhl achilovku a v září se podrobil už sedmé operaci zad, s nimiž má dlouhodobé problémy.
Oficiální turnaj hrál naposledy v roce 2024, kdy se představil na British Open. Spekulovalo se o tom, že uvažuje o comebacku na dubnovém Masters.
ŽIVĚ Hackeři s vazbami na Írán zaútočili na Spojené státy. Nabourali se do e-mailu šéfa FBI
Hackerská skupina s vazbami na Írán v pátek oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Informovala o tom agentura Reuters. Na internetu hackeři zveřejnili mimo jiné Patelovy fotografie a životopis. Představitel amerického ministerstva spravedlnosti útok potvrdil a doplnil, že materiály jsou zřejmě autentické.
„Lvíčata" se perou o druhé místo v kvalifikaci. Ve Skotsku hrála znovu bez branek
Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 remizovali 0:0 ve Skotsku. Oba týmy zůstávají v tabulce skupiny B na druhém a třetím místě se stejným bodovým ziskem, „Lvíčata" ale mají oproti ostrovnímu celku zápas k dobru.
Třinec je zase zpátky. Hradci ukončil sezonu v 85. minutě pátého čtvrtfinále
Hokejisté Třince vyhráli v Hradci Králové 3:2 ve druhém prodloužení a jako druzí po vítězi základní části Pardubicích postoupili do semifinále extraligového play off.
ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.
Co se stane, když dáte bezdomovci sto tisíc korun? Češi zopakovali pozoruhodný kanadský pokus
Čeští vědci provedli jako druzí na světě experiment k řešení situace lidí bez domova. Poskytli jim na rok 100 tisíc korun bez podmínek, nebo speciální podporu sociálního pracovníka. Situace osob v obou skupinách se zlepšila. Výsledky projektu New Leaf Česko představila tento týden šéfka výzkumného týmu a vedoucí katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Melanie Zajacová.