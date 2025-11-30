Ostatní sporty

Další solidní výsledek. Smíšená biatlonová štafeta dojela pátá, vyhrála Francie

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Smíšená biatlonová štafeta Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová byla pátá v úvodním kole Světového poháru v Östersundu. Vyhrála Francie.
Markéta Davidová
Markéta Davidová | Foto: Reuters

Ve smíšené štafetě dvojic obsadili Mikuláš Karlík a Lucie Charvátová třinácté místo. V závodě museli na jedno trestné kolo a sedmnáctkrát dobíjeli. Zvítězila domácí švédská dvojice Sebastian Samuelsson a Ella Halvarssonová.

Čeští reprezentanti nastupovali do smíšené štafety jako úřadující vicemistři světa ze šampionátu v Lenzerheide. Hornig na úvodním úseku spotřeboval jen dva náhradní náboje, ale v závěrečném běžeckém kole výrazně ztratil a propadl se až na 11. místo. "Během toho posledního kola se mi zakously křeče do obou nohou. Je vidět na čase, co jsem tam předvedl. Nebyl jsem schopen nohy vůbec zapojit. Doufám, že ve středu na dvacítce se to nestane, protože to by byl propadák," řekl České televizi a připomněl, že muže ve středu čeká vytrvalostní závod.

Krčmář střílel zejména poslední rány pomaleji, ale dobíjel jen jednou a posunul štafetu na sedmou příčku. "Absolvoval jsem, nezkazil jsem to, ale nijak extra jsem tomu nepomohl. Takové nemastné, neslané. Nejsou to žádné velké přešlapy, ale něco tomu chybí," hodnotil svůj výkon. Voborníková pak sedmou pozici udržela, i když její odstup na čelo závodu narostl o další půlminutu na 1:47,8.

Skvěle si vedla finišmanka Davidová, která se vrací do Světového poháru po jarní operaci ploténky. Den poté, co dovezla českou ženskou štafetu na třetím místě, se díky dvěma bezchybným položkám posunula až na čtvrtou pozici. Ve finiši ale podlehla Fince Suvi Minkkinenové a dojela pátá. "Páté místo bereme všemi deseti. V běhu nám to dneska malinko ujíždělo, utíkalo. Musíme si vyhodnotit, čím to bylo," řekl trenér Lukáš Dostál.

Na stupně vítězů ztratilo české kvarteto zhruba 40 sekund. Francie vyhrála o 25,2 sekundy před Itálií. Třetí Norsko po trestném kole finišmanky Ingrid Landmark Tandrevoldové zaostalo za vítězkami o více než minutu.

Ve smíšené štafetě dvojice se Češi pohybovali v první desítce jen před úvodní střelbou. Během ní Karlík dvakrát dobíjel a klesl na 19. pozici. Dvakrát minul také na další položce vestoje. Charvátová se sice díky rychlému běhu posunula vpřed, po střelbě vestoje ale musela na trestné kolo a spadla na 22. příčku.

Také ve druhé polovině závodu brzdila český tým střelba. Přestože ale Charvátová přebírala štafetu do závěrečné části na 21. místě, poté už dobíjela jen třikrát a finišovala třináctá. Češi ztratili na vítězné Švédy dvě minuty a 42 vteřin. Druzí byli Norové Sturla Holm Laegreid, Maren Kirkeeideová, třetí skončili Francouzi Fabien Claude, Camille Benedová.

"Nikdo z našeho týmu si k těmto závodům nenašel dobrou cestu. Víme, že je důležité se jich účastnit, ale čekáme na talent, který to zvládne rychle a bezchybně odstřílet. Pro nás je to těžké, protože ztrácíme na trati i na střelnici," řekla České televizi Charvátová.

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko):

Smíšená štafeta dvojic: 1. Samuelsson, Halvarssonová (Švéd.) 35:12,1 (0 tr. kol+4 dobíjení), 2. Laegreid, Kirkeeideová (Nor.) -19,1 (0+6), 3. Claude, Benedová (Fr.) -37,3 (1+6), 4. Fratzscher, Fichtnerová (Něm.) -37,8 (0+3), 5. Eder, Hauserová (Rak.) -56,0 (0+4), 6. Stalder, Basergaová (Švýc.) -1:01,8 (0+9), …13. Karlík, Charvátová (ČR) -2:42,6 (1+17).

Smíšená štafeta: 1. Francie (Jacquelin, Perrot, Braisazová-Bouchetová, Jeanmonnotová) 1:05:16,5 (0+6), 2. Itálie (Giacomel, Hofer, Wiererová, Vittozziová) -25,2 (0+8), 3. Norsko (Strömsheim, Botn, Knotten, Tandrevoldová) -1:05,3 (1+7), 4. Finsko -1:45,8 (1+9), 5. Česko (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová) -1:46,1 (0+5), 6. USA -1:54,0 (0+12).

 
Mohlo by vás zajímat

"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem

"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem

Jsi syn vlastizrádců, vtloukali mu komunisté. Janoušek pak vyhrál mistrovství světa

Jsi syn vlastizrádců, vtloukali mu komunisté. Janoušek pak vyhrál mistrovství světa

Fantastický start sezony. Charvátová předala na čele, pak si Češky dojely pro bronz

Fantastický start sezony. Charvátová předala na čele, pak si Češky dojely pro bronz

Krejčímu se v Atlantě daří. Trojkami i smečí přispěl k výhře nad Clevelandem

Krejčímu se v Atlantě daří. Trojkami i smečí přispěl k výhře nad Clevelandem
Ostatní sporty sport Biatlon Obsah Zimní sporty Světový pohár štafeta Vítězslav Hornig (biatlon) Michal Krčmář Tereza Voborníková Markéta Davidová

Právě se děje

před 20 minutami
Mám rakovinu, přiznala trenérka českých hokejistek. Přesto pojede na olympiádu
Hokej

Mám rakovinu, přiznala trenérka českých hokejistek. Přesto pojede na olympiádu

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová oznámila, že jí byla diagnostikována rakovina prsu.
před 50 minutami
Pardubice nečekaně vyloupily Letnou. Sparta doma dostala čtyři góly
Česká liga

Pardubice nečekaně vyloupily Letnou. Sparta doma dostala čtyři góly

Fotbalisté pražské Sparty v 17. ligovém kole doma velmi nečekaně prohráli s Pardubicemi 2:4.
Aktualizováno před 1 hodinou
Velmi produktivní a úspěšné. Z Floridy přichází první hodnocení jednání o míru
Zahraničí

ŽIVĚ
Velmi produktivní a úspěšné. Z Floridy přichází první hodnocení jednání o míru

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Souček si zahrál jen pár minut a West Ham padl, londýnské derby skončilo remízou
Fotbal

Souček si zahrál jen pár minut a West Ham padl, londýnské derby skončilo remízou

Londýnské derby mezi Chelsea a Arsenalem skončilo ve 13. kole anglické ligy remízou 1:1.
před 1 hodinou
"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem
Ostatní sporty

"Je mi ctí a jdeme si pro to." Bojovník Procházka se stane v příštím roce otcem

Možná titulový zápas a ještě k tomu přírůstek v rodině. Bojovník Jiří Procházka v příštím roce pozná novou roli, stane se totiž otcem.
před 1 hodinou
Dva Američané plánovali vyvraždit ostrov. Ženy a děti měly být jejich sexuální otroci
Zahraničí

Dva Američané plánovali vyvraždit ostrov. Ženy a děti měly být jejich sexuální otroci

"Spolupachatelé prováděli průzkum, nábor, plánování a absolvovali výcvik, aby mohli svůj plán uskutečnit," uvádí obžaloba.
před 2 hodinami
Sparta ovládla vyrovnaný šlágr s Třincem a udržela čelo tabulky
Hokej

Sparta ovládla vyrovnaný šlágr s Třincem a udržela čelo tabulky

Hokejisté Sparty zvítězili ve 28. extraligovém kole na ledě Třince 2:1 a udrželi se v čele soutěže. Všechny góly padly v přesilových hrách.
Další zprávy