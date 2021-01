Další smrt ve velehorách. Nedaleko Broad Peaku našli tělo amerického horolezce

V pohoří Karákóram zemřel během tří dní další horolezec. Po Španělovi Sergi Mignotovi, jenž v sobotu upadl na K2, se v pondělí na úbočí Pastore Peaku našlo bezvládné tělo Američana Richarda Goldfarba.

Osmapadesátiletý Goldfarb byl členem malé výpravy, která chtěla tuto zimu vylézt na pákistánskou osmitisícovku Broad Peak (8047 metrů).

Na náročný výstup se společně s horolezeckým partnerem Zoltánem Szlankem chtěl aklimatizovat na nedalekém šestitisícovém vrcholu Pastore Peak (6209 metrů).

Ten bývá v letních měsících kvůli své domnělé nenáročnosti pro podobné účely často využíván, v zimě ale na jeho vrcholu dosud nikdo nestanul. A to se nezměnilo ani tentokrát.

Oba horolezce při lezení na Pastore Peaku těžce prověřovaly zejména nebezpečné ledovcové trhliny. Po pádu do jedné z nich se Szlankó rozhodl vrátit do základního tábora, ale Goldfarb ve výstupu pokračoval. Když se nevrátil do sobotního večera, jak měl v plánu, bylo po něm vyhlášeno pátrání.

Do hledání se v neděli zapojilo několik horolezců včetně Szlanka a v pondělí také dvě helikoptéry. Ty při svém třetím přeletu v pondělí večer na svahu Pastore Peaku objevily tělo mrtvého horolezce, který patrně při svém výstupu spadl.

Během uplynulých tří dní jde už o druhou smrtelnou nehodu v pohoří Karákóram. V sobotu nedaleko základního tábora pod K2 uklouzl a zemřel Španěl Sergi Mignote.