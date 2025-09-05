Další scény na Vueltě. Propalestinští aktivisté zbrzdili výšlap na bájné Angliru

Po rovinatém začátku a dvou horských prémiích ve druhé polovině etapy rozhodl o vítězi až závěrečný výjezd do cíle na Alto de l'Angliru včetně téměř 500 metrů dlouhé rampy se stoupáním 20 až 23 stupňů. V něm měli nejvíce sil první dva závodníci průběžného pořadí.
Almeida před sebe Vingegaarda nepustil ani v závěrečném krátkém sjezdu a připsal si první vítězství na Vueltě v kariéře. Na Grand Tour dosud ovládl etapu pouze předloni na Giru d'Italia, dohromady má na kontě 23 profesionálních vítězství.
S odstupem 28 sekund dojel třetí Australan Jai Hindley. V průběžném pořadí se díky tomu posunul na čtvrté místo za Brita Toma Pidcocka, jehož manko na Vingegaarda narostlo už na více než dvě minuty.
Etapu opět ovlivnili propalestinští demonstranti, kteří při závěrečném stoupání zbrzdili trojici uprchlíků. Pro vyloučení izraelské stáje Israel-Premier Tech, jejíž barvy na Vueltě hájí i český jezdec Jan Hirt, se dnes vyslovil také španělský ministr zahraničí José Manuel Albares.
Cyklistický závod Vuelta - 13. etapa (Cabezón de la Sal - L'Angliru, 202 km):
1. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) 4:54:15, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -28, 4. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -30, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -52, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -1:11, ....44. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -17:42, 73. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros) -23:26.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 49:30:54, 2. Almeida -46, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -2:18, 4. Hindley -3:00, 5. Gall -3:15, 6. Pellizzari -4:01, …59. Hirt -1:25:13, 99. Otruba -2:00:50.