Další senzace se nekoná. Volejbalisté na domácím ME podlehli Slovinsku 0:3

Čeští volejbalisté si o medaile na mistrovství Evropy nezahrají. Domácí reprezentanti nenavázali na senzační osmifinálovou výhru nad Francií a se Slovinskem v dnešním ve čtvrtfinále v Ostravě prohráli 0:3 po setech 21:25, 19:25 a 25:27. Na šampionátu tak skončí osmí.

"Nechtěli jsme končit, ale nikdo vám vítězství zadarmo nedá. Musíte si ho uhrát a my jsme si ho dnes bohužel neuhráli. Bohužel nám jen nadšení nestačilo, chybělo nám trochu volejbalovosti. Narazili jsme na tým, který hrál dobře a my ho nedokázali zásadně zlomit," řekl Novák.

Volejbalisté na ME vyhráli tři zápasy ze sedmi a dvakrát se postarali o senzaci. Poprvé na úvod ve skupině proti Slovincům a především v pondělním osmifinále, v kterém si vyšlápli na Francouze a letošní olympijské vítěze z Tokia vyprovodili třísetovou výhrou.

"Turnaj musíme hodnotit pozitivně. Kluci si osahali silné týmy a zjistili, kde musejí přidat. Doufám, že budou mít chuť do další práce," řekl Novák. "Výhra by nás posunula do čtyřky v Evropě, ale asi na to ještě kvalitu nemáme. Pro nás je tohle úspěch," doplnil smečař Galabov.

Volejbalisté nastoupili ve vítězné sestavě z konce zápasu s Francií, tedy s Bartošem na smeči a mladým Polákem na bloku. Začali sice bodem po Bartošově podání, ale jinak ztráceli. Slovinci hráli mnohem lépe, důrazněji a méně chybovali než ve skupině.

"Celá hra z jejich strany byla odlišná než v prvním zápase. Potvrdili vzrůstající formu na turnaji a ukázali, že ne nadarmo jsou vicemistři Evropy. V každém elementu hry byli lepší," uznal Galabov. "I když udělali chybku, a těch chyb udělali minimálně, tak si to hned spravili. Všichni Slovinci zahráli výborně ve všech činnostech," doplnil kapitán Janouch.

V prvním setu tak domácí reprezentanti prohrávali o pět bodů 5:10, ale publikum rozbouřili díky bojovnosti a snížení na 10:11. Pak ale dlouho marně doháněli dvoubodovou ztrátu, a když ještě narostla, tak se dvakrát blýskl přímým bodem z podání Hadrava.

Nepomohlo ani obvyklé střídání univerzála s nahrávačem a chvilkové působení Fingera s Janouchem. Těsně minul lajnu i nejlépe český podávající hráč v turnaji Galabov. Volejbalistům se nepodařilo Slovince rozhodit a první set ztratili o čtyři body.

Galabov ve druhé sadě nahradil Bartoše, ale rozmanité varianty v sestavě kouče Nováka tentokrát nefungovaly. Volejbalisté byli ve všech činnostech o krok pozadu, hůře přijímali a s jejich útoky si proto slovinská obrana věděla rady. Domácím se tolik nedařilo ani v obraně a druhý set měl jednoznačný průběh. "Dva sety byli celou dobu před námi tři čtyři bodíky. A to se strašně těžko hraje, když musíte soupeře pořád dotahovat," uvedl Janouch.

Ve třetí sadě se snažil rozhýbat útok původně první domácí nahrávač Janouch. Češi hráli s větším odhodláním, využili útlumu hostů a po esu Galabova se nadechovali k výkonu jako proti Francii. Od stavu 10:6 ale ztratili pět bodů v řadě. V koncovce po Lickově esu a bloku Galabova vedli 22:20, ale znovu vedení neudrželi. První dva mečboly odvrátili, ale při třetím skončil Vašinův útok na bloku.

"Měli jsme šanci ve třetím setu, ale pomohli si střídáním a dobrým servisem. A my jsme koncovku nezvládli," zhodnotil Janouch závěr třetího setu. "Bylo to blízko a zároveň daleko. Slovinci si to po těch dvou setech dokázali pohlídat zkušenostmi. Prostě to zvládli," řekl Galabov.

Slovinci se v sobotním semifinále střetnou s Katovicích s domácím Polskem. Druhou dvojici tvoří Italové a obhájci titulu Srbové.

V samostatné historii čeští muži na medaili z mistrovství Evropy ještě nedosáhli. V československé éře slavili tři tituly, ten poslední ale už před 63 lety. Cenný kov si volejbalisté na krk naposledy pověsili ve stříbrné hodnotě v roce 1985. Do semifinále se naposledy dostali na ME v Ostravě před 20 lety, kdy skončili čtvrtí.

Mistrovství Evropy volejbalistů - čtvrtfinále v Ostravě:

ČR - Slovinsko 0:3 (-21, -19, -25)

Rozhodčí: Collados (Fr.), Adler (Maď.). Čas: 84 min. Diváci: 5013.

Sestava a body ČR: A. Bartoš, Zajíček 5, Hadrava 12, Vašina 10, Polák 4, Bartůněk, libero Moník - Galabov 13, Finger 3, Janouch, Licek 1, libero Pfeffer. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Slovinska: Štern 19, Urnaut 13, Čebulj 9.