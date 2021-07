Olympijský sen zničil pozitivní PCR test. Stolní tenista Širuček si v Tokiu nezahraje

Stolní tenista Pavel Širuček je druhým českým sportovcem, který měl na olympijských hrách v Tokiu pozitivní test na covid-19. To znamená, že nemůže nastoupit do olympijského turnaje při své premiéře na hrách. Informaci zveřejnil Český olympijský tým a shodou okolností jen pár minut před tím, než byl Širuček vylosován do turnaje, do něhož nenastoupí.

Širuček nemusí být poslední, podle tiskové zprávy čeká další dva sportovce potvrzující PCR test. "Celá situace nás nesmírně mrzí. Moc jsem se obával toho, že dojde i ke sportovním tragédiím. Jenže šíření viru nikdo z nás nedokáže úplně ovlivnit, ať se chrání sebelíp. Musím říct, že obdivuji, s jakým postojem se k téhle situaci postavil jak Pavel, tak před ním i Ondra Perušič a Simon Nausch," uvedl sportovní ředitel výpravy Martin Doktor v tiskové zprávě a dodal: "I nadále spolupracujeme s japonskými organizátory." Olympijský debutant Širuček sice byl do losu olympijského turnaje zařazen a měl hrát v 1. kole s Australanem Davidem Powellem, ale u jeho jména bude uvedena dle specifických pravidel pro hry v Tokiu značka DNS (nestartoval). V izolaci už je plážový volejbalista Ondřej Perušič, u něhož nákazu odhalily v neděli každodenní testy v olympijské vesnici. Jako první se onemocnění covidem-19 objevilo po příletu do Japonska u nejmenovaného člena realizačního týmu. Třetím s pozitivním výsledkem byl Simon Nausch, trenér plážových volejbalistek Markéty Nausch Slukové a Barbory Hermannové. Kvůli novému případu šlo během středečního dopoledne na přetestování PCR testy několik dalších českých sportovců, kteří byli v kontaktu s dříve nakaženými. Zároveň probíhá každodenní antigenní testování. "V tuto chvíli víme, že další dva sportovce čeká potvrzující PCR test," dodal Doktor. Podle oficiálního webu her bylo dosud v dějišti šest pozitivních testů mezi sportovci a dalších 18 mezi členy doprovodu. Jména ani národnost pořadatelé neuvádějí.