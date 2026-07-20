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Sport

Další nečekané odstoupení. Vítěz tří etap vzdal Tour kvůli vyčerpání

ČTK

Vítěz tří etap Tim Merlier odstoupil kvůli vyčerpání z probíhající Tour de France. Na sociálních sítích o tom informovala stáj Soudal Quick-Step, ve které belgický cyklista působí.

Tim Merlier v cíli osmé etapy Tour de France 2026
Tim Merlier v cíli osmé etapy Tour de France 2026Foto: Reuters
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„Je to škoda, ale už neměl síly, aby dojel do cíle. Odevzdal úplně všechno a takhle to prostě občas chodí,“ řekl po nedělní horské etapě sportovní ředitel belgického týmu Davide Bramati.

Třiatřicetiletý Merlier na probíhající Tour ovládl sedmou a osmou etapu, třetí triumf poté přidal opět po hromadném spurtu ve dvanácté etapě.

Celkem si na závodech Grand Tours vylepšil bilanci na deset etapových úspěchů.

Kromě Merliera v neděli skončil také druhý jezdec průběžného pořadí Dán Jonas Vingegaard. Dvojnásobný vítěz Tour de France si při pádu zlomil klíční kost a čeká ho operace.

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