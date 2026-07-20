Další nečekané odstoupení. Vítěz tří etap vzdal Tour kvůli vyčerpání

Vítěz tří etap Tim Merlier odstoupil kvůli vyčerpání z probíhající Tour de France. Na sociálních sítích o tom informovala stáj Soudal Quick-Step, ve které belgický cyklista působí.
„Je to škoda, ale už neměl síly, aby dojel do cíle. Odevzdal úplně všechno a takhle to prostě občas chodí,“ řekl po nedělní horské etapě sportovní ředitel belgického týmu Davide Bramati.
Třiatřicetiletý Merlier na probíhající Tour ovládl sedmou a osmou etapu, třetí triumf poté přidal opět po hromadném spurtu ve dvanácté etapě.
Celkem si na závodech Grand Tours vylepšil bilanci na deset etapových úspěchů.
Kromě Merliera v neděli skončil také druhý jezdec průběžného pořadí Dán Jonas Vingegaard. Dvojnásobný vítěz Tour de France si při pádu zlomil klíční kost a čeká ho operace.
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