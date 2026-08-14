Další evropské zlato z bazénu. Knedla si v Paříži doplaval pro životní výsledek

Plavec Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak a slaví životní úspěch. Časem 24,11 vylepšil o osm setin svůj český rekord z rozplaveb a napodobil Barboru Seemanovou, která ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku.
Finále dnes ještě poplave smíšená štafeta na 4x100 m volný způsob, která měla ve složení Jakub Jan Krischke, Knedla, Barbora Janíčková a Seemanová v rozplavbách nejrychlejší čas.
Jednadvacetiletý Knedla byl v rozplavbách i v semifinále třetí za dvěma Rusy v neutrálních barvách. Ve finále porazil o setinu stříbrného světového rekordmana Klimenta Kolesnikova a o tři setiny bronzového Pavla Samusenka.
Knedla je na nejkratší znakařské trati vicemistrem Evropy v krátkém bazénu a v Paříži potvrdil roli spolufavorita. Už v rozplavbách vylepšil vlastní národní maximum o 24 setin, v semifinále byl o jedinou setinu pomalejší.
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