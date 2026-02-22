Další bitka v NBA. Basketbalista Memphisu šel pomstít "podpásovku" soupeře

V závěru jasné výhry Miami nad Memphisem se do sebe pustili Scotty Pippen junior a Myron Gardner. Oba byli vyloučeni.
V NBA to znovu zajiskřilo. Zatímco část sportovního světa sledovala boxerský souboj Ryana Garcíi s Mariem Barriosem, v Miami se bojovalo na palubovce.
Duel mezi Miami Heat a Memphis Grizzlies byl prakticky rozhodnutý. Minutu a 55 sekund před koncem vedli domácí už o 21 bodů. Přesto přišla potyčka, která zastínila samotný konečný výsledek 135:120.
Hlavními aktéry byli hostující Scotty Pippen junior a domácí hráč Myron Gardner. Rozehrávač Memphisu právě minul střelecký pokus a vracel se do obrany, když do něj Gardner zezadu tvrdě narazil. Pippen junior to nečekal a skončil na zemi.
Syn legendy NBA se okamžitě zvedl a došel si na opačnou stranu hřiště pro Gardnera. Nejdřív na něj ukázal a po ostré výměně názorů ho strčil do hrudi a obličeje.
Soupeř reagoval stejně razantně, chytil hráče Memphisu a oba se do sebe zaklesli. Během několika sekund leželi těsně vedle hřiště, než je od sebe odtrhli spoluhráči a rozhodčí. Oba rváči byli poté vyloučeni.
„Byla to taková podpásovka. Narazil do mě ve chvíli, kdy jsem ho vůbec neviděl,“ řekl po zápase Pippen junior.
„Možná prostě potřeboval obejmout,“ poznamenal ironicky.
Miami mělo utkání pevně pod kontrolou, ale závěr duelu připomněl, že emoce v NBA doutnají i ve chvílích, kdy je o vítězi rozhodnuto. Jeden tvrdý zákrok stačil k tomu, aby se z rutinní koncovky stal večer plný adrenalinu a emocí.
