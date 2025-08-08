Ostatní sporty

Meindlschmid je juniorským mistrem Evropy. Jako první český dálkař v historii

před 24 minutami
Dálkař Petr Meindlschmid se stal juniorským mistrem Evropy. První medaili pro českou výpravu v Tampere získal díky svému nejlepšímu letošnímu výkonu 789 centimetrů. Druhého Itala Daniele Leonarda i třetího Luku Boškoviče porazil o rovných 20 centimetrů.
Petr Meindlschmid na snímku z roku 2024
Petr Meindlschmid na snímku z roku 2024 | Foto: Facebooková stránka Jsem Atlet

K medaili měl blízko také koulař Jan Fiala, který skončil čtvrtý.

Meindlschmid rozhodl soutěž už v druhé sérii, kdy vylepšil o sedm centimetrů své dosavadní letošní maximum z červnového mistrovství Evropy družstev. Jeho osobní rekord z loňského seniorského mistrovství Evropy v Římě, kde byl sedmý, má hodnotu 803 centimetrů.

Devatenáctiletý rodák z Uherského Hradiště je prvním českým dálkařem, který získal titul na juniorském mistrovství Evropy. Mezi juniorkami se to povedlo Jarmile Nygrýnové v roce 1970 a Denise Ščerbové (nyní Helceletové) před 20 lety.

"Radost je samozřejmě obrovská, i když během soutěže jsem byl hodně nervózní. Skočil jsem ten výkon docela brzo a soupeři měli vlastně celou soutěž na to mě přeskočit," řekl Meindlschmid ve videu na webu atletického svazu.

"Doufal jsem, že to posunu každým dalším pokusem. Bohužel se to nestalo, ale jsem neskutečně rád i za tento výkon. Soutěž se mohla vyvinout úplně jinak. Já i někteří soupeři měli na lepší výkony," uvedl účastník olympijských her v Paříži. Vynahradil si zklamání z loňského mistrovství světa juniorů v Limě, kde neuspěl v kvalifikaci.

Fiala zaostal s výkonem 19,17 metru o 20 centimetrů za třetím Polákem Jakubem Rodziakem. V páté sérii český atlet předvedl vrh dlouhý 19,51, který se objevil i na světelné tabuli, ale po přezkoumání jeho pokusu na videu mu byl zapsán přešlap. Titul získal Nizozemec Jarno van Daalen za 21,07.

Desetiboj vyhrál Polák Hubert Troscianka v novém juniorském světovém rekordu 8514 bodů. Osm let staré historické maximum Němce Niklase Kaula překonal o 79 bodů. Loni na světovém šampionátu juniorů v Limě útočil na Kaulův rekord český reprezentant Tomas Järvinen, který získal zlato za součet 8425 bodů.

 
