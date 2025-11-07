Aktivisté mohou slavit. Izraelský cyklistický tým přišel o hlavního sponzora

Israel-Premier Tech, v němž působí český jezdec Jan Hirt a sportovní ředitel René Andrle, byl v poslední době kvůli vazbám na Izrael v souvislosti s válkou v Gaze terčem propalestinských protestů.
Tým kvůli tomu během Vuelty odstranil z dresů slovo "Izrael", následně byl ale kvůli obavám o bezpečnost vyloučen pořadateli ze závodu Giro d'Emilia. Poté stáj i pod tlakem od sponzorů oznámila kompletní změnu názvu.
"Po diskuzích s vedením týmu a vyhodnocením okolností jsme se rozhodli skončit. Změnu názvu jsme vzali na vědomí, ale hlavní důvody, proč jsme tým podporovali, byly natolik zastíněny okolnostmi, že další spolupráce byla nemožná," uvedla společnost.