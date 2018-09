Ženskou časovku MS vyhrála stáj Canyon-SRAM, Sunweb byl až třetí

před 51 minutami

Ve 14:40 začne časovka družstev mužů. Na startu bude i první ryze česká stáj.

Innsbruck - Německá stáj Canyon-SRAM vyhrála úvodní závod mistrovství světa v silniční cyklistice v Innsbrucku, jímž byla časovka ženských družstev. Stříbro si vyjel tým Boels Dolmans, na obhájkyně prvenství a největší favoritky z rovněž nizozemské stáje Sunweb zbyl pouze bronz.

Více než 54 kilometrů dlouhou trať zvládla šestice Alena Amjaljusiková, Alice a Hannah Barnesovy, Elena Cecchiniová, Lisa Kleinová a Trixi Worracková v čase 1:01:47. Závod dokončila v kompletním složení a čekala, jak si povedou soupeřky. Kvarteto Boels Dolmans zastavilo časomíru o 22 sekund později, Sunweb, který dojel rovněž se čtyřmi cyklistkami, byl ještě o sedm vteřin pomalejší.

Tým Canyon-SRAM se vrátil na pódium po loňské odmlce, kdy skončil v Bergenu čtvrtý, zatímco v Dauhá 2016 druhý. Celkově triumfoval - byť s různými sponzory - už popáté. Pod názvem Specialized-Lululemon slavila stáj v letech 2012 až 2014, jako Velocio-SRAM pak i v roce 2015. U všech pěti triumfů byla brzy sedmatřicetiletá Němka Worracková.

"Samozřejmě je to moc pěkné. V tomto roce jsme nevyhráli jedinou týmovou časovku, takže je to asi trochu překvapení, ale nejspíš jen pro všechny okolo. My samotné jsme věděly, že když budeme mít perfektní den, můžeme skončit na pódiu. A možná i úplně nejvýš. Byl to dlouhý a těžký závod, ale zvládly jsme to," uvedla Worracková.

Týmové časovky se v současné podobě jedou na neurčitou dobu naposledy. Od příštího roku už nebudou soutěžit stáje, ale reprezentační výběry jednotlivých zemí. Proběhnou sice rovněž odděleně závody mužů a žen (při třech závodnících v kategorii), ale za danou zemi se budou sčítat dosažené časy a teprve podle součtu se budou udělovat medaile.

Ve 14:40 odstartuje časovka družstev mužů, v níž se představí jako první ryze česká stáj v historii královéhradecký tým Elkov Author.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Innsbrucku (Rakousko):

Časovka družstev:

Ženy (54,5 km): 1. Canyon-SRAM (Amjaljusiková, A. Barnesová, H. Barnesová, Cecchiniová, Kleinová, Worracková) 1:01:47, 2. Boels Dolmans -22, 3. Sunweb -29.

14:40 muži.