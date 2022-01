Pohání mě mladá krev a jasný plán, líčí Štybar. Ženu nesl do nového roku na zádech

Po konci Romana Kreuzigera je šestatřicetiletý Zdeněk Štybar posledním českým cyklistou ve špičkovém pelotonu, narozeným dříve než v 90. letech. Přitom z něj stále srší energie a víra, že to nejlepší v jeho kariéře teprve přijde. Na týmovém soustředění ve Španělsku promluvil pro Aktuálně.cz o uplynulé i příští sezoně, loňských emocích či divokém vstupu do nového roku.

Calpe (od našeho zpravodaje) - Jedenáct let už Zdeněk Štybar odjezdil v belgické stáji, která od letoška ponese pozměněné jméno Quick-Step Alpha Vinyl Team. Beze změny zůstala tradice přípravného kempu v Calpe, kam se v pondělí sjeli i partneři, sponzoři týmu a novináři.

Cyklisté absolvovali na pobřeží Středozemního moře poněkud exhibiční vyjížďku, uprostřed níž se zastavili na kafe. Po obědě pak byli k dispozici pro rozhovory v rozlehlé místnosti, která jim jinak slouží jako posilovna a sami jezdci o ní mluví jako o "Pain Cave", tedy "Jeskyni bolesti".

Chystají se na sezonu, ve které budou znovu obhajovat pozici nejlepšího týmu světového žebříčku. Julian Alaphilippe do ní vstoupí jako úřadující dvojnásobný mistr světa. Supertalent Remco Evenepoel chce prorazit v závodech Grand Tour.

Sprinter Fabio Jakobsen, jenž v srpnu 2020 po hrůzostrašném pádu v Polsku bojoval o život, přidá další kapitoly skvělého návratu. Jeho parťák a zároveň konkurent Mark Cavendish by zase mohl na Tour de France odsunout Eddyho Merckxe v počtu vyhraných etap na druhé místo.

Druhý Čech v Quick-Stepu, Josef Černý, bude chtít navázat na dobrou sezonu 2021. A Štybar? Vloni mu potíže se srdcem vzaly životní formu. Závěr přípravy teď potřebuje vyladit tak, aby byla na jaře zase zpět. V období cyklistických klasik, jež jsou jeho nejsilnější stránkou.

Zdeňku, jak vypadá váš obyčejný tréninkový den v Calpe?

V osm ráno máme protažení, pak snídani. Před desátou vyjíždíme na trénink, přičemž trénujeme mezi čtyřmi až šesti a půl hodinami denně. Další aktivity zahrnují focení a jiné povinnosti pro sponzory, masáže. Úplně se tady nenudíme.

Co jste říkal na projížďku v rámci pondělního mediálního dne, kdy jste si v její polovině poseděli u kafíčka?

Takhle by se nám to líbilo, kdyby to bylo každý den. (smích) To je ale nereálné. Pondělní vyjížďka byla příjemná, nicméně jinak takhle nikde nestavíme, abychom zbytečně nezvyšovali riziko nákazy.

Hokejisté nebo fotbalisté nemají přípravná období před sezonou v lásce. Zato vy si týmový kemp docela užíváte, že?

Mám to rád. Nemám problém s tréninkem, a navíc soustředění je skvělé na stmelení skupiny. Jsme tady všichni spolu, což je pro nás vzácné. Na kempu před sezonou je to totiž vlastně naposled, co se s některými kluky uvidím, na závodech se třeba nepotkáme. Ve volném čase si sedneme u někoho na pokoji nebo se vídáme u kol. Bavíme se spolu, máme skvělou partu. První část tohohle soustředění jsme měli už v prosinci, teď jsme tady znovu.

Jak dlouho jste byl doma před touto druhou lednovou fází?

Na Vánoce jsme jeli do Čech, Štědrý den jsme strávili s celou rodinou. Čtyři dny poté jsme se ženou a synem letěli na Mallorku a odtamtud jsem se přesunul sem. Vánoce jsem si užil, pro naši rodinu jsou doopravdy svaté. Jsme rádi, že se sejdeme u jednoho stolu, popovídáme si, v klidu se najíme, rozbalíme dárky.

Jenže hned na Nový rok vaši belgickou manželku Ine potkalo zranění, viďte? Co se přihodilo?

Je to tak, teď se s tím trošku trápíme. Stalo se to právě na Mallorce. Příchod nového roku neslavíme, šli jsme na Silvestra večer normálně spát a prvního ledna jsme měli v plánu procházku přírodním parkem. Ale po kilometru a půl si manželka zlomila kotník, chvilku jsem ji nesl na zádech, než jsme náhodou potkali auto. V první nemocnici jí moc nepomohli, tak jsme jeli do druhé. Ono na Nový rok je něco takového složitější. Další komplikace byla ještě v něčem jiném.

V čem?

Auto jsme měli v Düsseldorfu a museli jsme domů do Belgie, kde syn Lewis začíná ve škole. Navíc já jsem potřeboval na soustředění. Nakonec se to zvládlo, manželka má doma vozíček, aby mohla se synem fungovat. Není to jednoduché, ale zaplaťpánbůh se nestalo nic tragického.

Předloni si zlomila prst na noze, když běžela k televizi sledovat Tour de France, a ani vy sám jste zdravotních problémů za poslední dobu neměl zrovna málo. Jako by se vás to nechtělo pustit.

To ano, ale pokaždé to mohlo být ještě horší. Beru to z pozitivní stránky. Manželčino zranění je sice nepříjemné, ovšem hlavně kvůli organizaci různých činností. Není to nic zvláštního, že se tohle stane.

Na podzim jste říkal, jak důležité je, že ve vašem věku stále máte dostatek cyklistické motivace. Kde ji berete?

Je to dané tím, že máme v týmu spoustu mladých kluků. Přichází mladá krev a nechcete se před nimi zahanbit. Pohání mě to v pracovitosti při tréninku. Další obrovskou výhodou našeho týmu je, že na každý závod a každou jednu etapu máme plán. To nás pořád motivuje, každý jezdec ví, že se na něj někdy dostane a může sám vyhrát závod.

Vloni jste toho nestihl odjet tolik, kolik jste chtěl. Po závodě z Paříže do Roubaix v říjnu vás mrzelo, že sezona končí. Kde a kdy rozjedete tu novou?

Na španělském závodě Ruta del Sol v půlce února. Pak mě čeká úvodní belgická klasika Omloop Het Nieuwsblad, závod Kuurne-Brusel-Kuurne a navazují další jarní klasiky. Na závody se těším, ale zatím se soustředím na závěrečných pět týdnů přípravy. Abych byl dobře nachystaný.

Období jarních klasik bude vrcholem vašeho snažení v roce 2022?

Nejvíce se zaměřuji na ně, to každopádně. Mrzí mě, že vloni v dubnu mě zastavila operace srdce, když jsem se zrovna dostával do vrcholné formy. Pořád věřím, že na Flandrech a Roubaix můžu uspět. Pracuji na tom.

O formě před zjištěním srdeční arytmie jste mluvil jako o životní. Od operace už je všechno s vaším srdcem v pořádku?

To načasování formy se opravdu povedlo, to jsem zažil doopravdy snad jen jednou. Byla to škoda. A co se týče srdce, věřím, že ano. Objel jsem Vueltu, mistrovství světa. Neměl jsem už žádné problémy.

Máte někde v hlavě i účast na Tour de France? Předloni jste o ni také přišel kvůli zranění kolena, už to bude pět let, co jste tam závodil.

Doufám, že se do nominace dostanu, ale vím, že to bude dost náročné. Zatím se tím nechci vůbec zabývat, uvidíme, jak půjdou klasiky.

Mohla by pro vás hrát úspěšná spolupráce s Fabiem Jakobsenem, kterému jste vloni na Vueltě pomohl k zelenému dresu?

Možná ano, ale myslím, že práci, kterou jsem tam pro něj odvedl, by tady zvládlo i několik dalších kluků, a ještě by mohli přispět jinak. Zkrátka bude záležet na rozhodnutí šéfů, možná i Fabia.

Jakobsen se vrátil po příšerném zranění a i vás jeho rychlý návrat do pelotonu vzal za srdce, že ano?

Rozhodně. Po jeho první vyhrané etapě na Vueltě jsem měl skutečně slzy na krajíčku. Nějaká i ukápla. A když stál na konci závodu na stupních v Santiagu v zeleném dresu, znamenalo to pro nás strašně moc. I my jsme se na to nadřeli, ale platí, že Fabio se tam definitivně vrátil na svou úroveň. Pro jeho kariéru to byl nesmírně důležitý moment.

Jako tým jste si s ním určitým způsobem prošli celou cestu od prvotního strachu o život až po návrat na stupně vítězů.

Ano, hodně jsme to prožívali. Vzpomínám si, jak jsme ho jeli navštívit domů a odjeli jsme s ním první trénink. Už to bylo hodně emotivní. Já s ním mám navíc dost společného, oba jsme přišli o zuby. (úsměv) Bavili jsme se o tom, něco jsem mu poradil.

Co jste říkal na příběh dalšího parťáka Marka Cavendishe a jeho úchvatný comeback s čtyřmi vyhranými etapami na Tour a zeleným dresem navrch?

Super! Už když byl s námi tady v Calpe vloni, choval se jako junior. Chtěl sprintovat na každou značku, stmeloval skupinu. Pro něj i celý tým bylo skvělé, co se na Tour povedlo. Caleb Ewan tam spadl, proti němu by to měl Mark složitější. Ale takové jsou závody. Mark se na sklonku kariéry vrátil zpět na vrchol, co víc si může přát?

Má 34 vyhraných etap na Tour, stejně jako Eddy Merckx. Ještě jedna a stal by se absolutním rekordmanem.

Vůbec to, že Merckxe vyrovnal, bylo pro všechny překvapením. Mark se vrátil do našeho týmu po dlouhém vyjednávání, jezdil v minimálních finančních podmínkách. Přesto do toho šel. Od týmu dostal obrovskou podporu, jezdilo se na něj. A nakonec se to povedlo.

Stáj Quick-Step Alpha Vinyl Team vlastní Zdeněk Bakala, jenž je současně majitelem vydavatelství Economia, pod které spadá i web Aktuálně.cz.