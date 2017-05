Žádný doping, za nález růstového hormonu může zánět prostaty, brání se italský cyklista Ruffoni

před 40 minutami

"Po tom pozitivním testu jsem byl pár hodin v šoku. Chci objasnit, že jsem nikdy v kariéře zakázané látky neužíval," uvedl Ruffoni na facebooku.

Řím - Italský cyklista Nicola Ruffoni, který kvůli pozitivnímu dopingovému testu přišel o účast na Giru d'Italia, tvrdí, že za jeho nález na růstový hormon mohou nedávné potíže s prostatou. V březnu a dubnu podle svých slov prodělal vážný zánět. Krátce před startem Gira 25. dubna měl však zvýšenou hladinu růstového hormonu i jeho kolega z druhodivizní stáje Bardiani Stefano Pirazzi.

"Po tom pozitivním testu jsem byl pár hodin v šoku. Chci objasnit, že jsem nikdy v kariéře zakázané látky neužíval," uvedl Ruffoni na facebooku. "V posledních měsících jsem změnil výživu a životní styl. Snažím se najít logické vysvětlení pro to, co se stalo. Studuji všechno, co jsem dělal. Nález růstového hormonu v mém vzorku může souviset s vážným zánětem prostaty, kterým jsem trpěl od 20. března do 20. dubna. Musel jsem přestat jezdit a bral antibiotika. Kontaktuji endokrinologa, abych zjistil víc," uvedl šestadvacetiletý jezdec, který vyhrál dvě etapy na nedávném závodu Kolem Chorvatska. Na Giru se měl představit počtvrté.

Třicetiletý Pirazzi měl být lídrem stáje Bardiani na Giru, kde loni vybojoval celkové 18. místo a v roce 2013 ovládl soutěž vrchařů. Italskému týmu hrozí kvůli dvěma dopingovým případům během jednoho roku zastavení činnosti na 15 až 45 dnů.