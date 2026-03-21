Přeskočit na obsah
Benative
21. 3. Radek
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Záběry pouze pro otrlé. Svět cyklistiky vyděsil hororový pád italské závodnice

ČTK

Cyklistický závod žen Milán-San Remo poznamenala děsivá nehoda Italky Debory Silvestriové.

Foto: Profimedia
Sedmadvacetiletá jezdkyně v rychlém sjezdu z Cipressy přeletěla přes svodidla v nepřehledné zatáčce, kde před ní upadlo už několik závodnic, a z několikametrové výšky tvrdě dopadla na silnici. Její tým Laboral Kutxa oznámil, že Silvestriová je při vědomí a na cestě do nemocnice.

"V dalších hodinách poskytneme o jejím stavu více informací," uvedla španělská stáj.

Ve stejném místě havarovala Polka Katarzyna Niewiadomá, vítězka Tour de France z roku 2024, kterou televizní záběry zachytily, jak sedí na zemi s dresem od krve.

Závod WorldTour dlouhý 156 kilometrů vyhrála poprvé Belgičanka Lotte Kopecká. Dvojnásobná mistryně světa byla nejrychlejší ve spurtu vedoucí skupiny. Za ní skončily Švýcarka Noemi Rüeggová a domácí Eleonora Camilla Gasparriniová. Česká cyklistka Nikola Nosková obsadila 50. místo s odstupem 1:16 minuty.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Blížíme se dosažení svých cílů v Íránu, napsal Trump. Zvažuje utlumení operací

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů a zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou, dodal Trump s tím, že USA přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.

Ukrajina, dron, válka, invaze

ŽIVĚ Ukrajina vyslala na Rusko bezmála 300 dronů, úřady hlásí raněné

Ukrajina v noci na sobotu vyslala na Rusko 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu. Úřady hlásí nejméně dva zraněné, napsala s odvoláním na ruské ministerstvo obrany agentura AFP. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a podniká odvetné údery.

