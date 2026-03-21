Záběry pouze pro otrlé. Svět cyklistiky vyděsil hororový pád italské závodnice

Cyklistický závod žen Milán-San Remo poznamenala děsivá nehoda Italky Debory Silvestriové.
Sedmadvacetiletá jezdkyně v rychlém sjezdu z Cipressy přeletěla přes svodidla v nepřehledné zatáčce, kde před ní upadlo už několik závodnic, a z několikametrové výšky tvrdě dopadla na silnici. Její tým Laboral Kutxa oznámil, že Silvestriová je při vědomí a na cestě do nemocnice.
"V dalších hodinách poskytneme o jejím stavu více informací," uvedla španělská stáj.
Ve stejném místě havarovala Polka Katarzyna Niewiadomá, vítězka Tour de France z roku 2024, kterou televizní záběry zachytily, jak sedí na zemi s dresem od krve.
Závod WorldTour dlouhý 156 kilometrů vyhrála poprvé Belgičanka Lotte Kopecká. Dvojnásobná mistryně světa byla nejrychlejší ve spurtu vedoucí skupiny. Za ní skončily Švýcarka Noemi Rüeggová a domácí Eleonora Camilla Gasparriniová. Česká cyklistka Nikola Nosková obsadila 50. místo s odstupem 1:16 minuty.
ŽIVĚ Blížíme se dosažení svých cílů v Íránu, napsal Trump. Zvažuje utlumení operací
Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů a zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou, dodal Trump s tím, že USA přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.
ŽIVĚ "Tato země není na prodej, nenecháme si ji ukrást." Na Letné se demonstruje proti vládním krokům
Na pražské Letné začalo po 15:00 shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost, které pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. Akce má podle předsedy spolku Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim směřují.
Paráda Češek v Oslu. Jedna v desítce, druhá těsně za ní, třetí stylově ukončila kariéru
Nejlepší ze tří českých biatlonistek v posledním stíhacím závodu sezony Světového poháru byla na Holmenkollenu osmá Lucie Charvátová. Oproti sprintu si polepšila navzdory třem trestným kolům o 12 míst.
ŽIVĚ Ukrajina vyslala na Rusko bezmála 300 dronů, úřady hlásí raněné
Ukrajina v noci na sobotu vyslala na Rusko 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu. Úřady hlásí nejméně dva zraněné, napsala s odvoláním na ruské ministerstvo obrany agentura AFP. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a podniká odvetné údery.
Ledecká vedla poslední sjezd sezony, ve finále SP bere nakonec další skvělý výsledek
Česká lyžařka Ester Ledecká vedla závěrečný sjezd sezony v norském Kvitfjellu, ve finále Světového poháru nakonec skončila devátá a zapsala další umístění v top 10. Vyhrála Italka Laura Pirovanová, jež tak získala poprvé malý glóbus za celkové vítězství v hodnocení disciplíny.