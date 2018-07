Vyloučený Moscon se omluvil za to, že na Tour udeřil soupeře

před 48 minutami

Po skončení závodu navíc bude incident řešit vedení Sky, protože nejde o první prohřešek italského jezdce.

Paříž - Italský cyklista Gianni Moscon se omluvil za incident s Francouzem Éliem Gesbertem ze stáje FDJ, kterého v nedělní 15. etapě uhodil a byl za to z Tour de France vyloučen. Po skončení slavného závodu s ním navíc bude prohřešek řešit i vedení stáje Sky.

"Omlouvám se a lituji toho, co jsem udělal. Chtěl bych se Éliemu Gesbertovi omluvit osobně," uvedl čtyřiadvacetiletý Moscon ve videu na twitteru. "Co jsem udělal, bylo špatné a byl to špatný příklad pro veřejnost. Moc se omlouvám všem lidem z týmu i celému závodu," dodal.

Mosconovo vyloučení zkomplikovalo stáji Sky situaci ve zbývajících šesti etapách. Geraintu Thomasovi ve žlutém trikotu vedoucího jezdce a čtyřnásobnému vítězi Tour Chrisi Froomeovi na druhém místě totiž bude moci pomáhat už jen pět týmových kolegů.

Po skončení závodu navíc bude incident řešit vedení Sky, protože nejde o první prohřešek italského jezdce. Loni Moscon čelil obvinění, že při jednodenním závodě Tre Valli Varesine srazil z kola Sébastiana Recheinbacha, který utrpěl zlomeninu lokte a kyčle.

Předtím při závodě Kolem Romandie zase rasisticky urážel jiného jezdce stáje FDJ Francouze Kévina Rezu, za což vedení Sky Moscona na šest týdnů suspendovalo. Loni byl navíc diskvalifikován na mistrovství světa za to, že se při silničním závodě přidržoval doprovodného vozu italské reprezentace.