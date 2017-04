Vítěz Amstelu Gilbert má zraněnou ledvinu, další klasiky musí vynechat

před 54 minutami

Belgičan Philippe Gilbert vyhrál prestižní cyklistický závod, ale odnesl si z něj zranění, kvůli němuž teď nemůže startovat.

Valkenburg - Cyklista Philippe Gilbert musí po nedělním triumfu v závodě Amstel Gold Race vynechat kvůli zranění další dvě klasiky takzvaného "ardenského týdne". Ve skvělé formě jezdící Belgičan si při pádu poranil ledvinu a nebude moct startovat ve středečním Valonském šípu ani v nedělním "monumentu" Lutych-Bastogne-Lutych.

Čtyřiatřicetiletý týmový kolega českých cyklistů Petra Vakoče a Zdeňka Štybara upadl během nedělního závodu, který nakonec počtvrté v kariéře vyhrál po spurtu s dalším bývalým mistrem světa Michalem Kwiatkowským z Polska.

"Po pádu jsem cítil bolest, ale v průběhu závodu se to stále zlepšovalo a bolest zmizela. Bohužel po skončení závodu se bolest v dolní části zad vrátila, takže jsme se s týmovým doktorem rozhodli jít do nemocnice na kontrolu. Naštěstí to není nic vážného, a pokud vše půjde dobře, za týden zase začnu trénovat," uvedl Gilbert na webu své stáje Quick-Step.

Třetí cyklista historie, jenž vyhrál v jeden rok klasiky Kolem Flander a Amstel Gold Race, zůstane v nemocnici 24 hodin na pozorování.

