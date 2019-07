před 1 hodinou

Americký cyklista Tejay van Garderen si při pátečním pádu na Tour de France zlomil ruku a do sobotní osmé etapy neodstartuje. Tým EF Education First tak přišel o zkušeného jezdce, který měl být hlavním pomocníkem Rigoberta Urána. Třicetiletý Van Garderen startoval na Tour poosmé a dvakrát obsadil celkově páté místo. V sedmé nejdelší etapě závodu upadl po jezdecké chybě již po sedmi kilometrech, odřel se po celém těle včetně obličeje, nicméně do cíle v Chalon-sur-Saone po šesti hodinách dorazil. Rentgen však odhalil zlomený palec. "Má ruku v dlaze a dnes už nepojede," řekl týmový lékař Kevin Sprouse.

autor: ČTK | před 1 hodinou