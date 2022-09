Zatčení před závodem MS. Hvězdný cyklista doplatil na potyčku s nezletilými

Nizozemský cyklista Mathieu van der Poel byl během noci před silničním závodem na mistrovství světa v australském Wollongongu zatčen po slovní potyčce v hotelu se dvěma nezletilými dívkami.

Policie ho pak sice nad ránem propustila, samotný závod pak ale Van der Poel už po zhruba 35 kilometrech z celkové porce téměř 267 vzdal.

Podle informací belgické stanice Sporza vznikl celý incident poté, co děti několikrát klepaly na dveře Van der Poelova hotelového pokoje. Jedna z největších hvězd současné cyklistiky, která měla aspirovat na medaile v dnešním závodě s hromadným startem, se s nimi následně dostala před jedenáctou hodinou večer do hádky. Vše nakonec musela řešit přivolaná policie.

"Ano, je to pravda. Došlo k malému sporu, který se týkal hlučných sousedů. A tady jsou opravdu přísní. Šel jsem brzy spát, jenže několik dětí na chodbě kolem mého pokoje mělo tu potřebu klepat mi několikrát na dveře. Pak už jsem to nevydržel. A nežádal jsem je zrovna laskavě, aby přestaly. Pak byla přivolána policie," uvedl Van der Poel. Dodal, že se pak dostal zpátky do pokoje až kolem čtvrté hodiny ranní.

"To před závodem samozřejmě nebylo zrovna ideální. Je to spíš katastrofa, ale už na tom nemůžu nic změnit. I tak se pokusím ze sebe dostat to nejlepší," plánoval čtyřnásobný mistr světa v cyklokrosu Van der Poel ještě před závodem, který nakonec vyhrál Belgičan Remco Evenepoel.

Odmítl ale, že by došlo k jakémukoliv fyzickému kontaktu. Podle zpráv policie nicméně do obou dívek strčil a jedna z nich si údajně při pádu poranila loket, což byl podle všeho také hlavní důvod, proč byla policie vedením hotelu přivolána.

Policie Nového Jižního Walesu v prohlášení potvrdila, že došlo k zatčení sedmadvacetiletého muže, který byl obviněn ze dvou případů napadení. "V sobotu kolem 22:40 došlo v hotelu The Grand Parade k jeho potyčce se dvěma dívkami ve věku 13 a 14 let," uvedl tiskový mluvčí policie.

"Dále bylo uvedeno, že tento muž následně strčil do obou teenagerů, z nichž jeden spadl na zem a druhý narazil při pádu na zeď a způsobil si malý škrábanec na lokti. O incidentu bylo informováno vedení hotelu, které následně zavolalo policii, a muž byl poté zatčen," informovala policie.

Van der Poel byl po zatčení propuštěn na kauci, celá věc tím ale pro něho nekončí. Policie mu zadržela cestovní pas a v úterý ho čeká soud.