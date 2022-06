"Ultrapako" letí Evropou. Polman vede extrémní závod, při průjezdu Českem zažil ovace

Zákazníci evropských telekomunikačních operátorů budou moci dalších deset let volat, posílat textové zprávy a připojit se k internetu ve všech zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) za stejné ceny jako doma. V tiskové zprávě to dnes uvedla Evropská komise (EK), která tak prodloužila bezplatný roaming do roku 2032. Zároveň oznámila s platností od 1. července další pravidla. Ta mají zaručit stejně kvalitní internet jako v domovské zemi, upozorňování na jinou než pozemní síť či zlepšený přístup k tísňovému volání v celé EU.

"Díky nařízení o roamingu jsme mohli všichni začít používat v zahraničí svůj mobilní telefon tak, jak jsme byli zvyklí z domova," uvedla komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. "Při svých cestách po EU proto můžeme bez příplatků telefonovat, posílat textové zprávy a používat internet. To je velmi hmatatelná výhoda, kterou nám přinesl náš jednotný evropský trh. Prodloužení platnosti těchto pravidel zachová konkurenceschopnost cen mezi operátory a umožní spotřebitelům využívat bezplatné roamingové služby dalších deset let," dodala.

Podle nových pravidel mají operátoři poskytující mobilní služby zajistit, aby spotřebitelé měli přístup k síti čtvrté generace (4G) nebo k pokročilejší 5G.