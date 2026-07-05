Pogačar přenechal Del Torovi vítězství v 2. etapě Tour, dál vede Vingegaard

Druhou etapu Tour de France vyhrál mexický cyklista Isaac del Toro před týmovým kolegou a obhájcem celkového vítězství Slovincem Tadejem Pogačarem.
Třetí ve finiši vedoucí skupiny v Barceloně dojel Belgičan Remco Evenepoel a čtvrtý byl Dán Jonas Vingegaard, který udržel žlutý dres vedoucího závodníka. Za něj se posunul Pogačar a snížil svou ztrátu po úvodní časovce družstev z 12 sekund na polovinu.
Český cyklista Mathias Vacek obsadil 38. místo se ztrátou pěti minut. V celkovém pořadí mu patří stejná pozice s odstupem přes šest minut na Vingegaarda.
Závěr první klasické etapy po stoupání na kopec Montjuic byl v režii jezdců UAE Team Emirates. Čtyřnásobný šampion Tour Pogačar přenechal etapový triumf svému pomocníkovi Del Torovi, který si ve 22 letech vyjel už 30. triumf v kariéře a první na slavném závodě. Etapu na Tour vyhrál jako druhý Mexičan v historii. V letech 1989 a 1990 se radoval ze dvou vavřínů Raúl Alcalá.
V pondělí čeká peloton přejezd do Francie. Třetí etapu však komplikují lesní požáry ve Východní Pyrenejích včetně míst, kde má být cíl. O osudu etapy rozhodnou pořadatelé dnes večer.
Cyklistický závod Tour de France - 2. etapa (Tarragona - Barcelona, 168,5 km):
1. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) 3:40,01, 2. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG), 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-Hansgrohe), 4. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) všichni stejný čas, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), 6. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) oba -3, ...38. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -5:02, 139. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 144. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) oba -13:33.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 4:01:48, 2. Pogačar -6, 3. Evenepoel -15, 4. Del Toro -16, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -19, 6. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -42, ...38. Vacek -6:14, 119. Bittner -16:38, 147. Otruba -17:45.
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