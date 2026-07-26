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Sport

Pogačar pátým triumfem na Tour vyrovnal historický rekord, uspěl i český jezdec

ČTK

Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Dnešní závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska.

Tour de France
Tadej Pogačar po triumfu na Tour de France 2026Foto: REUTERS – Stephanie Lecocq
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Sedmadvacetiletý Pogačar navázal na úspěchy z let 2020, 2021, 2024 a loňska. O rekord slavného závodu se nyní dělí s Jacquesem Anquetilem, Eddym Merckxem, Bernardem Hinaultem a Miguelem Indurainem.

Úspěchu se dočkal také český jezdec Mathias Vacek, který se stájí Lidl-Trek ovládl hodnocení týmů. Nejlepším vrchařem se stal Ekvádorec Richard Carapaz, bodovací soutěž vyhrál Mads Pedersen z Dánska.

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