Pogačar pátým triumfem na Tour vyrovnal historický rekord, uspěl i český jezdec

Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Dnešní závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska.
Sedmadvacetiletý Pogačar navázal na úspěchy z let 2020, 2021, 2024 a loňska. O rekord slavného závodu se nyní dělí s Jacquesem Anquetilem, Eddym Merckxem, Bernardem Hinaultem a Miguelem Indurainem.
Úspěchu se dočkal také český jezdec Mathias Vacek, který se stájí Lidl-Trek ovládl hodnocení týmů. Nejlepším vrchařem se stal Ekvádorec Richard Carapaz, bodovací soutěž vyhrál Mads Pedersen z Dánska.
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