Philipsen se v 17. etapě Tour de France dočkal vítězného spurtu

Belgický cyklista Jasper Philipsen si dospurtoval v 17. etapě pro první vítězství na letošní Tour de France. Druhý skončil ve finiši početné vedoucí skupiny Švýcar Mauro Schmid a třetí byl Nizozemec Olav Kooij. Lídr závodu Slovinec Tadej Pogačar dojel do cíle v hlavním poli se ztrátou téměř devíti minut.
V minulých letech posbíral Philipsen na Tour deset etapových prvenství, ale ve 113. ročníku útočil na další vítězství dlouho marně. Dvakrát byl třetí a pátý, jednou skončil čtvrtý. V závěru 174,7 kilometru dlouhé etapy z Chambéry do Voironu mu skvěle rozjel spurt kolega z týmu Alpecin-Premier Tech Nizozemec Mathieu van der Poel a Philipsen toho beze zbytku využil.
"Po takové emoční horské dráze, co jsem tady zažil, jsem musel čekat až do 17. etapy. Měl jsem životní formu, ale prvních 12 dní bylo prostě hrozných a hledal jsem se," přiznal v televizním rozhovoru osmadvacetiletý Belgičan, který oslavil 64. vítězství v kariéře. "Vyhrát po 17 etapách je důležité pro tým, který mi stále věří," uvedl Philipsen.
Díky vítězství snížil na druhém místě bodovací soutěže ztrátu na vedoucího Dána Madse Pedersena na sedm bodů. Zelený trikot může Philipsen vybojovat po třech letech.
Pedersen, jenž dospurtoval na osmém místě, neskrýval frustraci. "Dnešek byl na nic. Ve hře bylo hodně bodů, takže jsem pořádně zklamaný. Ale je to tak a musíme se s tím vypořádat a doufat, že v dalších dnech zabodujeme," řekl kolega Mathiase Vacka z Lidl-Treku.
Pogačar, který usiluje o páté celkové vítězství na Tour, dál vede o čtyři a půl minuty před Belgičanem Remcem Evenepoelem. V pelotonu dorazili do cíle i všichni tři čeští účastníci závodu Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba.
Ve čtvrtek se dostanou ke slovu opět vrchaři. Cíl 185,2 km dlouhé trasy je v Orcières-Merlette ve výšce 1821 metrů.
Cyklistický závod Tour de France - 17. etapa (Chambéry - Voiron, 174,7 km):
1. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech) 3:41:13, 2. Schmid (Švýc./Jayco AlUla), 3. Kooij (Niz./Decathlon CMA CGM), 4. Askey (Brit./NSN), 5. Pluimers (Niz./Tudor), 6. Russo (Fr./Groupama-FDJ United) všichni stejný čas, ...65. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 129. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 130. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) všichni -8:46.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 60:04:17, 2. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:32, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -6:51, 4. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -7:11, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -9:22, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -10:14, ...50. Vacek -2:19:18, 121. Otruba -3:53:49, 142. Bittner -4:14:38.
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