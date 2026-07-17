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Sport

Nejdelší etapa Tour vrcholila spurtem dvou uprchlíků. Švýcar slaví kariérní úspěch

ČTK

Třináctou a nejdelší etapu letošní Tour de France vyhrál švýcarský cyklista Mauro Schmid, jenž po 205,8 km porazil ve spurtu dvou uprchlíků Kolumbijce Harolda Tejadu.

Tour de France
Mauro Schmid po vítězství ve 13. etapě Tour de France 2026Foto: REUTERS – Stephanie Lecocq
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Největší favorité dojeli do cíle v Belfortu s velkou ztrátou, průběžné vedení si pohlídal obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska.

Schmid s Tejadou zůstali v čele poslední z velkého úniku, jenž v jeden okamžik čítal až 57 jezdců. Od čelní skupiny se odpoutali 15 km před cílem a v cílové rovince si to rozdali ve spurtu. Z něj vyšel vítězně Schmid a zaznamenal největší úspěch kariéry.

Třetí finišoval s dvousekundovým odstupem Brit Tom Pidcock a také díky volnějšímu tempu pelotonu se v průběžném pořadí posunul z desátého místa na čtvrté 4:15 minuty za Pogačara.

Nejlepší tři jezdci letošní Tour dojeli do cíle sedm a půl minuty za Schmidem. Pogačar stále vede o 3:36 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem, třetí je s odstupem 4:06 Belgičan Remco Evenepoel.

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Boj o žlutý trikot bude pokračovat v sobotní 14. etapě z Mylhúz do Le Marksteinu. Na 155 kilometrech jsou tři stoupání první a jedno třetí kategorie.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 13. etapa (Dole - Belfort, 205,8 km):

1. Schmid (Švýc./Jayco AlUla) 4:06:58, 2. Tejada (Kol./XDS Astana) stejný čas, 3. Pidcock (Brit./Pinarello-Q36.5), 4. Van Gils (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG), 6. Vauquelin (Fr./Netcompany INEOS) všichni -2, ...99. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA), 100. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 136. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni -17:19.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 47:18:31, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -3:36, 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:06, 4. Pidcock -4:15, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -4:22, 6. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -4:35, ...33. Vacek -1:03:06, 133. Otruba -2:46:16, 151. Bittner -3:00:13.

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