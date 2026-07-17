Nejdelší etapa Tour vrcholila spurtem dvou uprchlíků. Švýcar slaví kariérní úspěch

Třináctou a nejdelší etapu letošní Tour de France vyhrál švýcarský cyklista Mauro Schmid, jenž po 205,8 km porazil ve spurtu dvou uprchlíků Kolumbijce Harolda Tejadu.
Největší favorité dojeli do cíle v Belfortu s velkou ztrátou, průběžné vedení si pohlídal obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska.
Schmid s Tejadou zůstali v čele poslední z velkého úniku, jenž v jeden okamžik čítal až 57 jezdců. Od čelní skupiny se odpoutali 15 km před cílem a v cílové rovince si to rozdali ve spurtu. Z něj vyšel vítězně Schmid a zaznamenal největší úspěch kariéry.
Třetí finišoval s dvousekundovým odstupem Brit Tom Pidcock a také díky volnějšímu tempu pelotonu se v průběžném pořadí posunul z desátého místa na čtvrté 4:15 minuty za Pogačara.
Nejlepší tři jezdci letošní Tour dojeli do cíle sedm a půl minuty za Schmidem. Pogačar stále vede o 3:36 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem, třetí je s odstupem 4:06 Belgičan Remco Evenepoel.
Boj o žlutý trikot bude pokračovat v sobotní 14. etapě z Mylhúz do Le Marksteinu. Na 155 kilometrech jsou tři stoupání první a jedno třetí kategorie.
Cyklistický etapový závod Tour de France - 13. etapa (Dole - Belfort, 205,8 km):
1. Schmid (Švýc./Jayco AlUla) 4:06:58, 2. Tejada (Kol./XDS Astana) stejný čas, 3. Pidcock (Brit./Pinarello-Q36.5), 4. Van Gils (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG), 6. Vauquelin (Fr./Netcompany INEOS) všichni -2, ...99. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA), 100. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 136. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni -17:19.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 47:18:31, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -3:36, 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:06, 4. Pidcock -4:15, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -4:22, 6. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -4:35, ...33. Vacek -1:03:06, 133. Otruba -2:46:16, 151. Bittner -3:00:13.
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