Nečekaný konec velké rivality. Pogačarova soka odvezla v bolestech sanitka

Vrchařskou 15. etapu Tour de France vyhrál olympijský šampion Remco Evenepoel z Belgie ve spurtu tříčlenné skupiny před lídrem závodu Tadejem Pogačarem ze Slovinska. Událostí dne bylo odstoupení dosud druhého muže průběžného pořadí Jonase Vingegaarda, jenž si při pádu zhruba 21 km před cílem poranil rameno.
Vingegaardův nečekaný konec přišel v obci La Roche-sur-Foron v úzké pravotočivé zatáčce rozdělené ostrůvkem.
Čtyři Dánovi kolegové z týmu Visma-Lease a Bike ji projeli, ale dvojnásobnému vítězi Tour de France kolo podklouzlo a skončil s několika dalšími jezdci na zemi.
Podle všeho se Pogačarův největší rival uhodil do pravého ramene o obrubník a na rozdíl od ostatních zůstal sedět v bolestech na zemi.
Po krátkém lékařském ošetření zamířil letošní vítěz Gira d'Italia s pravou paží v závěsu do sanitky a 113. ročník "Staré dámy" pro něj oficiálně skončil. Před dnešní etapou na Pogačara ztrácel 4:30 minuty.
Na druhé místo průběžného pořadí se po Vingegaardově odstoupení posunul Evenepoel, jenž dnes prožil jeden z nejlepších dnů na Tour v kariéře.
Člen týmu Red Bull-Bora-hansgrohe absolvoval závěrečné jedenáctikilometrové stoupání do Plateau de Solaison v trojici s Pogačarem a jeho mexickým kolegou z týmu Emirates -XRG Isaacem del Torem, jedním z jezdců postižených Vingegaardovým pádem.
Skupinku netypicky táhl ve žlutém jedoucí Pogačar, jenž tak chtěl pomoci Del Torovi k etapovému vítězství.
Na posledním kilometru se Mexičan dvakrát snažil nastoupit, ale Evenepoel útok pokaždé odrazil a nakonec sám zahájil spurt.
Do něj se už musel zapojit Pogačar, neboť Del Toro neměl síly, ale Evenepoel si po 184 km své třetí vítězství na Tour vzít nenechal.
Před volným pondělím a závěrečným týdnem je Pogačar v ideální pozici na zisk pátého celkového triumfu. Před Evenepoelem vede o rovných pět minut, 5:58 minuty ztrácí třetí Del Toro.
Cyklistický etapový závod Tour de France - 15. etapa (Champagnole - Plateau de Solaison, 183,9 km):
1. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) 4:23:09, 2. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) stejný čas, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -6, 4. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM), 5. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) oba -58, 6. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -1:57, ...77. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -26:25, 115. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -31:50, 140. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -35:50.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 55:41:31, 2. Evenepoel -5:00, 3. Del Toro -5:58, 4. Seixas -6:23, 5. Lipowitz -6:48, 6. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -7:25, ...50. Vacek -2:14:35, 124. Otruba -3:50:48, 143. Bittner -4:08:02.
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