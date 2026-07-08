Překvapivý hrdina Tour. Francouzský outsider předvedl nevídaný únik

První hromadný spurt letošní Tour de France vyhrál v 5. etapě nizozemský cyklista Olav Kooij. Pavel Bittner finišoval v Pau šestnáctý, další český jezdec Mathias Vacek zůstal celkově třetí. Hrdinou etapy byl francouzský outsider Baptiste Veistroffer.
Čtyřiadvacetiletý Kooij se radoval po 158 kilometrech z triumfu hned při svém prvním startu na nejslavnějším závodu světa. Spurt, jehož se kvůli několika pádům a rozdělením pelotonu v závěrečných kilometrech neúčastnili všichni favorité, vyhrál člen týmu Decathlon jednoznačně před Němcem Maxem Kanterem a Belgičanem Tomem Merlierem.
Elitní český spurtér Bittner se do boje o vítězství nezapojil, dojel mezi posledními v devatenáctičlenné vedoucí skupině. Vacek, který v závěru pracoval pro kolegu z týmu Lidl-Trek a úterního vítěze Madse Pedersena, skončil na 31. pozici se čtrnáctisekundovým odstupem. Vedoucí muž bodovací soutěže Pedersen byl dnes sedmý.
Průběžné vedení udržel Nor Torstein Träen, na něhož držitel bílého dresu pro nejlepšího mladého jezdce Vacek ztrácí 3:50 minuty. Hlavním favoritům Tadeji Pogačarovi a Jonasi Vingegaardovi patří s osmiminutovým odstupem čtvrtá a pátá pozice.
Hrdinou etapy byl Veistroffer, jenž vyrazil dopředu hned po startu v Lannemezanu a osamocen strávil v úniku zhruba 144 kilometrů, než ho peloton pohltil.
Ve čtvrtek přijdou opět ke slovu vrchaři. V nejtěžší pyrenejské etapě z Pau do Gavarnie-Gédre na cyklisty čeká 4100 výškových metrů včetně stoupání na legendární Tourmalet.
Cyklistický závod Tour de France - 5. etapa (Lannemezan - Pau, 158,3 km):
1. Kooij (Niz./Decathlon CMA CGM) 3:29:07, 2. Kanter (Něm./XDS Astana), 3. Merlier (Belg./Soudal Quick-Step), 4. Artz (Niz./Lotto Intermarché), 5. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 6. Girmay (Erit./NSN), ...16. Bittner (ČR/Picnic PostNL) všichni stejný čas, 31. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -14, 172. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -4:57.
Průběžné pořadí: 1. Träen (Nor./Uno-X Mobility) 16:32:07, 2. Quinn (USA/EF Education-EasyPost) -28, 3. Vacek -3:50, 4. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG), 5. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) oba -7:53, 6. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech) -8:06, ...127. Otruba -50:57, 160. Bittner -1:10:00.
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