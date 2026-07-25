Královskou etapu Tour vyhrál Carapaz, Pogačar míří mezi velikány

Královskou 20. etapu Tour de France vyhrál ekvádorský cyklista Richard Carapaz. Slovinský lídr závodu Tadej Pogačar sice v cíli v Alpe d'Huez ztratil přes půl minuty ze svého náskoku na druhého Belgičana Remca Evenepoela, ale v neděli si v Paříži pojede pro pátý celkový triumf. Zařadí se tím mezi rekordmany slavného závodu Jacquese Anquetila, Eddyho Merckxe, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.
Carapaz zopakoval prvenství z 18. etapy a zároveň si zajistil po dvou letech puntíkovaný dres po nejlepšího vrchaře. Za ním dojel se ztrátou 26 sekund Evenepoel. Třetí byl Američan Sepp Kuss, který útočil na etapové vítězství, ale nehoda v závěrečném sjezdu ho o náskok připravila.
Pogačar, jenž triumfoval v pátek v klasickém dojezdu do Alpe d'Huez, tentokrát při stoupání z jiné strany do vyhlášeného horského střediska pomáhal týmovému kolegovi Mexičanovi Isaacu del Torrovi. S více než minutovým mankem obsadili čtvrté a páté místo.
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