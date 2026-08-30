Přeskočit na obsah
Benative
30. 8. Vladěna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Drsné gesto a song Stayin' Alive. Potrhaný Pogačar se ohlásil z nemocniční postele

ČTK,Sport
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po sobotním tvrdém pádu, kvůli němuž musel v 8. etapě odstoupit z Vuelty, ohlásil fanouškům. V příběhu na instagramu zveřejnil svou fotografii z nemocniční postele s hudebním podkresem v podobě hitu skupiny Bee Gees "Stayin' Alive" ("Žiju").

Tadej Pogačar na Vueltě 2026
Tadej Pogačar na Vueltě 2026Foto: REUTERS – Bruna Casas
Reklama

Na fotografii je Pogačar zachycený s ironicky "drsným" gestem a výrazem. Pětinásobný vítěz Tour de France má krční límec a obvázanou část hlavy, loket, prsty a kluby na ruce.

Při nezaviněném pádu utrpěl Pogačar otřes mozku, zlomeninu levé klíční kosti s posunem, stabilní zlomeninu sedmého krčního obratle a četné odřeniny. S klíční kostí bude muset lídr týmu UAE Emirates-XRG na operaci.

Na Vueltu letos dorazil Pogačar s cílem stát se devátým cyklistou historie, jenž vyhraje všechny tři Grand Tour. Od počátku potvrzoval roli hlavního favorita, ovládl tři etapy a vedl už téměř o čtyři minuty. Etapový závod sedmadvacetiletý cyklista nedokončil poprvé v kariéře a je prakticky vyloučeno, aby za měsíc na mistrovství světa v Montrealu obhajoval tituly z minulých dvou let.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Iceland EU Election
Iceland EU Election
Iceland EU Election

Ani Trumpovy výhrůžky nepřebily obavy z Bruselu. Proč Islanďané odmítli EU?

Více než polovina islandských voličů odmítla obnovit přístupová jednání o vstupu do Evropské unie. Přestože zemi trápí ekonomické problémy a nejistá bezpečnostní situace v Arktidě, Islanďané dali přednost vlastní suverenitě a kontrole nad klíčovým rybolovem před užšími vazbami na Brusel. Proč proevropská vláda nedokázala voliče přesvědčit a jakou roli v debatě sehrál Donald Trump?

Russian President Vladimir Putin meets with Minister of Industry and Trade Anton Alikhanov in Moscow
Russian President Vladimir Putin meets with Minister of Industry and Trade Anton Alikhanov in Moscow
Russian President Vladimir Putin meets with Minister of Industry and Trade Anton Alikhanov in Moscow

Nové detaily tajné cesty do Moskvy. Šéf CIA přivezl konkrétní nabídku pro Putina

Tajná návštěva ředitele CIA Johna Ratcliffa v Moskvě měla konkrétnější diplomatický záměr, než se dosud předpokládalo. Podle zjištění serveru Axios přicestoval Ratcliffe do Ruska s návrhem na uspořádání třístranného summitu Trump–Putin–Zelenskyj. V zákulisí zároveň zjišťoval, zda by šéfové ruských tajných služeb mohli pomoci přesvědčit Vladimira Putina k obnovení mírových jednání.

McEnroe vs. Nastase 1979
McEnroe vs. Nastase 1979
McEnroe vs. Nastase 1979

Horší frašku tenis nezažil. Bezprecedentní chaos měl hned dvě šokující rozuzlení

Svět tenisu si připomíná zápas, který v pomyslném žebříčku nejšílenějších duelů historie grandslamového US Open jen ztěžka hledá konkurenci. Jeho protagonisty byli na konci srpna 1979 dva z „nejzlobivějších sportovců“, jací kdy v ruce drželi raketu: Rumun Ilie Nastase a Američan John McEnroe. Čekal se bouřlivý duel, co se ale v New Yorku tehdy stalo, předčilo veškeré představy.

Reklama
Mapa sankcí EU.
Mapa sankcí EU.
Mapa sankcí EU.

Nejen sankce proti Rusku. Koho dalšího ve světě EU trestá a jak to funguje?

Evropská unie v létě schválila už 21. balík sankcí proti Rusku. Nová opatření míří na energetiku, finance, plavidla takzvané stínové flotily i další osoby a firmy spojené s ruskou válečnou mašinerií. Rusko ale zdaleka není jedinou zemí, vůči níž EU používá sankce. Projděte si na interaktivní mapě níže, kde ve světě sedmadvacítka sankce uplatňuje, na koho míří a proč je EU zavedla.

Reklama
Reklama
Reklama