Drsné gesto a song Stayin' Alive. Potrhaný Pogačar se ohlásil z nemocniční postele

Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po sobotním tvrdém pádu, kvůli němuž musel v 8. etapě odstoupit z Vuelty, ohlásil fanouškům. V příběhu na instagramu zveřejnil svou fotografii z nemocniční postele s hudebním podkresem v podobě hitu skupiny Bee Gees "Stayin' Alive" ("Žiju").
Na fotografii je Pogačar zachycený s ironicky "drsným" gestem a výrazem. Pětinásobný vítěz Tour de France má krční límec a obvázanou část hlavy, loket, prsty a kluby na ruce.
Při nezaviněném pádu utrpěl Pogačar otřes mozku, zlomeninu levé klíční kosti s posunem, stabilní zlomeninu sedmého krčního obratle a četné odřeniny. S klíční kostí bude muset lídr týmu UAE Emirates-XRG na operaci.
Na Vueltu letos dorazil Pogačar s cílem stát se devátým cyklistou historie, jenž vyhraje všechny tři Grand Tour. Od počátku potvrzoval roli hlavního favorita, ovládl tři etapy a vedl už téměř o čtyři minuty. Etapový závod sedmadvacetiletý cyklista nedokončil poprvé v kariéře a je prakticky vyloučeno, aby za měsíc na mistrovství světa v Montrealu obhajoval tituly z minulých dvou let.
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