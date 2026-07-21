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Sport

Časovku vyhrál Evenepoel před Pogačarem. Pátý muž pořadí po ošklivém pádu končí

ČTK

Časovku na Tour de France vyhrál belgický cyklista Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel suverénní lídr průběžného pořadí a obhájce Tadej Pogačar ze Slovinska, třetí byl Dán Mattias Skjelmose.

Tour de France
Slavící Remco EvenepoelFoto: REUTERS – Stephanie Lecocq
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Z trojice českých reprezentantů byl nejlepší na 28. pozici Jakub Otruba, který za vítězem zaostal o tři a půl minuty. Mathias Vacek obsadil 68. příčku a Pavel Bittner dojel do cíle 26 km dlouhé trati v okolí Ženevského jezera na 160. místě.

Evenepoel, který po volném pondělí navázal na vítězství z nedělní 15. etapy, vyhrál s náskokem 28 sekund. Pogačar má ale před závěrečnými pěti etapami v čele průběžné klasifikace náskok čtyř minut a 32 sekund.

Tour dnes naopak skončila pro Evenepoelova týmového kolegu ze stáje Red Bull-Bora-hansgrohe Floriana Lipowitze. Německý cyklista, který před časovkou figuroval na průběžné páté příčce, odstoupil po ošklivém pádu.

Nepříjemný zážitek měl dnes také Pogačarův týmový kolega z týmu UAE Emirates-XRG Brandon McNulty. Při cestě na start ho předjel vůz, prudce před americkým cyklistou zastavil a McNulty pak do něj narazil. Řidič poté vystoupil a jezdci vynadal.

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"Nic hrozného se nestalo, ale nebylo to příjemné," řekl šéf stáje Mauro Gianetti v rozhovoru pro televizní stanici Eurosport s tím, že šlo o řidiče civilního vozu. McNulty následně v časovce obsadil 22. místo.

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