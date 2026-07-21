Časovku vyhrál Evenepoel před Pogačarem. Pátý muž pořadí po ošklivém pádu končí

Časovku na Tour de France vyhrál belgický cyklista Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel suverénní lídr průběžného pořadí a obhájce Tadej Pogačar ze Slovinska, třetí byl Dán Mattias Skjelmose.
Z trojice českých reprezentantů byl nejlepší na 28. pozici Jakub Otruba, který za vítězem zaostal o tři a půl minuty. Mathias Vacek obsadil 68. příčku a Pavel Bittner dojel do cíle 26 km dlouhé trati v okolí Ženevského jezera na 160. místě.
Evenepoel, který po volném pondělí navázal na vítězství z nedělní 15. etapy, vyhrál s náskokem 28 sekund. Pogačar má ale před závěrečnými pěti etapami v čele průběžné klasifikace náskok čtyř minut a 32 sekund.
Tour dnes naopak skončila pro Evenepoelova týmového kolegu ze stáje Red Bull-Bora-hansgrohe Floriana Lipowitze. Německý cyklista, který před časovkou figuroval na průběžné páté příčce, odstoupil po ošklivém pádu.
Nepříjemný zážitek měl dnes také Pogačarův týmový kolega z týmu UAE Emirates-XRG Brandon McNulty. Při cestě na start ho předjel vůz, prudce před americkým cyklistou zastavil a McNulty pak do něj narazil. Řidič poté vystoupil a jezdci vynadal.
"Nic hrozného se nestalo, ale nebylo to příjemné," řekl šéf stáje Mauro Gianetti v rozhovoru pro televizní stanici Eurosport s tím, že šlo o řidiče civilního vozu. McNulty následně v časovce obsadil 22. místo.
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