Bittner finišoval jedenáctý, Otruba dlouho unikal. Etapu vyhrál Belgičan

Rovinatou 7. etapu Tour de France vyhrál v hromadném spurtu v Bordeaux belgický cyklista Tim Merlier. Čech Pavel Bittner finišoval jedenáctý, téměř celý den strávil ve dvoučlenném úniku Jakub Otruba.
Třiatřicetiletý Merlier vyhrál po 175 km suverénně před Norem Sörenem Wärenskjoldem a Biniamem Girmayem z Eritrey. Zkušený člen týmu Soudal-Quick Step si tak připsal čtvrtý triumf na Tour de France v kariéře.
"Bylo těžké najít si správnou pozici, ale díky týmu jsem to zvládl. Byla to odměna za naši práci před dvěma dny a dnes. Alpecin a my byly jediné dva týmy, které dnes stíhaly uprchlíky, takže jsem rád, že nevyhrál někdo z jiného týmu," přiznal Merlier, jenž startuje na "Staré dámě" potřetí. "Jsem hrdý na to, že jsem vyhrál etapu při každé účasti," dodal.
Česká naděje pro hromadný finiš Bittner sice vylepšil 16. místo ze středečního spurtu, ale v závěrečných desítkách metrů byl zavřený a do boje o stupně vítězů se nezapojil.
Stejně jako ve středu byl od prvního kilometru v úniku Francouz Baptiste Veistroffer, ale nebyl tentokrát sám, společnost mu dělal český debutant na Tour Otruba. Peloton uprchlíky, kteří si vypracovali maximálně zhruba půldruhaminutový náskok, dostihl zhruba 18 kilometrů před cílem.
Podle očekávání dnes zůstalo beze změn čelo průběžného pořadí. Obhájce titulu Tadej Pogačar ze Slovinska vede po čtvrtečním triumfu o 2:42 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Český šampion Mathias Vacek nadále uzavírá první desítku.
Kopce nebudou na programu ani v sobotu. Víceméně rovinatou 8. etapu z Périgueux do Bergeracu by tak mohl po 180,4 km rozhodnout opět hromadný spurt.
Cyklistický etapový závod Tour de France - 7. etapa (Hagetmau - Bordeaux, 175,1 km):
1. Merlier (Belg./Soudal Quick-Step) 3:44:20, 2. Wärenskjold (Nor./Uno-X Mobility), 3. Girmay (Erit./NSN), 4. Kanter (Něm./XDS Astana), 5. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 6. Bauhaus (Něm./Bahrain Victorious), ...11. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 35. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas, 173. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -3:43.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 24:56:17, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -2:42, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -3:27, 4. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -3:30, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -3:34, 6. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -3:55, ...10. Vacek -7:10, 133. Otruba -1:32:21, 155. Bittner -1:44:25.
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