Štybar: Štědrý den je nedotknutelný. Salát s řízkem si ujít nenechám

Zdeněk Štybar se alespoň na Štědrý den dostane domů k rodině. "Pro mě je 24. prosinec nejdůležitější a nejkrásnější den z celého roku, řekněme nedotknutelný. Je to jeden z mála dní, kdy jsme od rána do večera pohromadě s celou rodinou, což se nám přes rok zrovna často nepoštěstí. Jen rodina a nic jiného," říká český cyklista.

Praha/Dénia - Cyklista Zdeněk Štybar každoročně vyhlíží Štědrý den jako ten nejkrásnější v celém roce. Chvíle, kdy se společně s blízkými setká u vánočního stromečku, jsou pro něho posvátné. A s rok a půl starým synkem Lewisem, jehož má s belgickou manželkou Ine, dostávají ještě další rozměr.

Jednatřicetiletý silniční profesionál ve službách týmu Etixx-Quick-Step (jejímž majitelem je vlastník vydavatele Aktuálně.cz Zdeněk Bakala) si každý rok vychutnává atmosféru Vánoc plnými doušky. "Pro mě je 24. prosinec nejdůležitější a nejkrásnější den z celého roku, řekněme nedotknutelný. Je to jeden z mála dní, kdy jsme od rána do večera pohromadě s celou rodinou, což se nám přes rok zrovna často nepoštěstí. Jen rodina a nic jiného," řekl ČTK Štybar.

Při svém programu však musí jít rodinné pohodě hodně naproti. "Snažím se si to vždy takto uchovat, moc mi na tom záleží. I když to obnáší dost cestování. Je to každým rokem podobné. Takže dnes letím ze soustředění ve Španělsku do Belgie, kde vyzvednu Ine s Lewisem a vyrazíme na Vánoce do Čech za našima," nastínil Štybar.

"A hned 25. prosince pak zase zpátky do Belgie, abychom si to mohli užít ještě také s rodiči Ine. Jsou rozvedení, takže s nimi to je pak dva dny po sobě," doplnil Štybar, jenž v Belgii dlouhodobě žije.

Vítěz etapy na Tour de France i Vueltě a bývalý trojnásobný mistr světa v cyklokrosu se těší na to, že oproti minulému roku už si Vánoce víc užije i Lewis. "Je zase o něco větší než loni, tak už může nasát tu vůni Vánoc. Věřím, že už se mu povede rozbalit si dárky. Snad nám neshodí stromeček, protože to je pěkný rošťák," smál se Štybar.

Zavzpomínal i na své dětství a dárky, které mu udělaly mimořádnou radost. "Každý rok člověk dostává krásné dárky a každý ten dárek přináší samozřejmě radost. Co mi ale nejvíc utkvělo v hlavě z minulosti, tak to bylo kolo. Někdy v šesti, možná sedmi letech jsem dostal BMX. A pak další kolo, to bylo tak v mých deseti, nebo 11 letech. A taky hokejka a brusle," připomněl Štybar.

Rád se drží tradic a i jako vyhlášený perfekcionista přes Vánoce alespoň trošku zhřeší. "Dříve v cyklokrosu to bylo horší, to jsme měli ještě 22. a 23. prosince závody a pak 26. prosince Světový pohár. Když teď máme jen trénink a ne závody, je to o něco snazší a ten jeden řízek snad takovou neplechu neudělá. Nijak se nepřejídám, ale není to tak, že se budu krotit. I když si dám rád i kapra, řízek nad ním vítězí. A salátu se taky rozhodně vyhýbat nebudu," těšil se Štybar.

Dárky potřebuje s ohledem na cyklistiku pořizovat s předstihem, ale pár jich také zachraňuje na poslední chvíli. "Problém je, že když nenakoupím dárky do listopadu, tak jsem zase potom dost rozcestovaný a i kdybych chtěl něco kupovat, tak se mi to ani nevejde do kufru," uvedl Štybar.

"Jednou jedinkrát se mi povedlo, že jsem měl někdy v polovině září nakoupené všechny dárky. Od té doby si říkám, že bych to tak měl udělat každý rok, ale nedaří se to. Takže ještě ledacos doháním online nákupy, máme to s Ine podělené. Jeden nebo dva dárky mají ještě přijít, ale snad se vše stihne. No prostě musí," dodal s úsměvem Štybar.

Kdyby psal letos Ježíškovi, měl by o přáních jasno. "Přál bych si právě salát s řízkem, abych měl především možnost vychutnat si ho se všemi blízkými a v pořádku se s nimi zase setkat v té vánoční pohodě," prozradil Štybar.

Do konce roku ho ještě čekají dva závody - 29. prosince v Loenhoutu a den nato v Bredene. V obou případech na "domácí" půdě v Belgii, zemi cyklokrosu zaslíbené, kde tak potěší davy fanoušků, jež vyhlíží každý jeho návrat do terénu. "Pojedu dva cyklokrosy, ale jen tak pro srandu a zpestření. Budu si to chtít pořádně užít. Potom se vracíme na soustředění a žádné další závody v krosu už na programu nemám, nebude na ně prostor," vysvětlil Štybar.

Poznámka redakce: Zdeněk Bakala, který je majitelem stáje Etixx - Quick-Step, vlastní zároveň vydavatelství Economia, pod nějž patří i Aktuálně.cz.

