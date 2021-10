Štybar pokračuje ve stáji Deceuninck-Quick Step. Věřím, že tu uzavřu kariéru, říká

Český cyklista Zdeněk Štybar podepsal novou roční smlouvu v předním týmu Deceuninck-Quick Step. V elitní belgické stáji, kde působí celou dosavadní kariéru ve WorldTour od roku 2011, čeká pětatřicetiletého silničního profesionála již dvanáctá sezona za sebou.

Obě strany se dohodly na pokračování spolupráce i přesto, že ostřílený český reprezentant má za sebou nelehkou sezonu.

"Jsem šťastný, že mohu s týmem zůstat i nadále. Bude to můj dvanáctý rok tady, což je samo o sobě docela úspěch. Věřím, že právě tady jednou za pár let i uzavřu kariéru," prohlásil Štybar.

"Jsem moc vděčný, že mohu ve stáji pokračovat, i s ohledem na situaci, ve které jsem byl," připomněl nelehké období český jezdec, jenž v sezoně podstoupil operaci kvůli potížím se srdcem a obával se i možného konce kariéry.

Zdravotní problémy navíc nabouraly jeho program už loni, kdy do podoby závodního kalendáře výrazně zasáhla i koronavirová krize.

"Minulý rok jsem přišel kvůli problémům s kolenem o Tour de France a ze stejného důvodu jsem nebyl ve své nejlepší formě ani na klasikách," posteskl si Štybar.

"Letos jsem se vrátil a cítil se skvěle na závodě E3 Harelbeke, pak jsem měl ale při podniku Gent-Wevelgem potíže se srdečním rytmem. Byl to těžký rok a já musel začít znovu od nuly," přemítal Štybar.

Když se vrátil po operaci a dvouměsíční pauze na kolo, hned při prvním startu se zranil na jednorázovém belgickém závodu Dwars door het Hageland, který po nehodě nedokončil.

"A kvůli tomu byl můj návrat do pelotonu ještě obtížnější. Ale Vuelta mi pomohla, byl to krok, který jsem potřeboval, abych se dostal do formy před světovým šampionátem," prohlásil.

"Věřil jsem, že se vše v dobré obrátí. A byl jsem šťastný, že ty měsíce tvrdé práce se někde ukázaly. Zpočátku ten rok vypadal na katastrofu, ale mělo to dobrý konec. Bylo to psychicky vyčerpávající, ale dostalo se mi od týmu úžasné podpory," děkoval Štybar, jenž na MS v Belgii obsadil v silničním závodě sedmé místo.

Fakt, že setrvá mezi jeho svěřenci, ocenil šéf stáje Patrick Lefevere. "Jsme rádi, že můžeme pokračovat společně po této cestě, kterou jsme začali už před více než dekádou," liboval si.

"Zdeněk je jedním z nejzkušenějších jezdců v pelotonu a důležitým členem našeho týmu; opravdový vlk, který pro svůj tým vždy vydá maximum. Má v sobě spoustu kvality, což dokládají jeho triumfy z minulosti. A my jsme si jisti, že i v příštím roce může pro tým dosáhnout výborných výsledků," doplnil šéf ekipy přezdívané "Vlčí smečka".

Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu z let 2010, 2011 a 2014 Štybar přiznal, že i nadále sní o dvou triumfech - rád by vyhrál monument Kolem Flander nebo Paříž-Roubaix, kde skončil už dvakrát druhý.

"Mým cílem je celé to období, kdy se pojedou klasiky. A také bych se rád vrátil na Tour de France," nastínil své plány Štybar, jemuž letos slavná jednorázovka Paříž-Roubaix nevyšla, přestože se na ni začátkem října konečně dočkal nevlídného počasí, jež mu mělo nahrávat.

"Nemohl jsem se toho dočkat, ale během závodu samotného jsem se necítil dobře. V nějakou chvíli mě přepadlo nachlazení a měl jsem problémy se žaludkem, vůbec jsem nemohl zrychlit nebo s tím něco udělat. A v takový den potřebujete k úspěchu štěstí a super nohy. Nic se nesmí pokazit," uvědomoval si.

V období po sezoně se těšil především na čas strávený s rodinou, ale plánoval také, že nastoupí zase do cyklokrosových závodu.

"Prostě proto, že mám cyklokros rád. Je to také skvělá příprava a vždy si tam užívám tu krásnou atmosféru s fanoušky. Je to podobné jako na šampionátu v Lovani, ale ten skvělý pocit zažijete každý závod i na menších okruzích," těšil se Štybar.

Přestože mu v prosinci bude šestatřicet let, o konci kariéry zatím nepřemýšlí. V poslední době přitom skončila jiná česká silniční esa Petr Vakoč a Roman Kreuziger.

"Zatím nemám nijak určené, kdy skončím. Někdy přijdou dobré chvíle, jindy zase ty horší. Ale jezdit na kole budu nejspíš už navždy. Když na něm nejsem, chybí mi," přiznala se česká hvězda.

"Přešel jsem na silnici naplno v roce 2013, možná i proto toužím jezdit pořád dál. Ucítím, že by to už stačilo, ale ten pocit jsem zatím neměl," ujistil Štybar.

V dosavadní kariéře si připsal velká vítězství na závodech Strade Bianche (2015), Omloop Het Nieuwsblad a E3 Harelbeke (shodně 2019), ale dosáhl i na etapové vavříny na Vueltě (2013) či Tour de France (2015).

Stáj Deceuninck - Quick-Step vlastní Zdeněk Bakala, jenž je současně majitelem vydavatelství Economia, pod které spadá i web Aktuálně.cz.