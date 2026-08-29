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Sport

Sportovní tragédie na Vueltě. Fenomenální Pogačar musel odstoupit, i když jasně vedl

Sport,ČTK
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Pro hvězdného slovinského cyklistu Tadeje Pogačara skončila Vuelta po pádu v 8. etapě.

Vuelta a Espana
Tadej Pogačar červený dres lídra Vuelty do cíle nepřivezeFoto: REUTERS – Manon Cruz
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Jednoznačný lídr závodu měl nehodu zhruba 33 kilometrů před cílem a s krvavými zraněními na levém rameni a v obličeji musel odstoupit.

Pogačar v rovinaté etapě upadl v pelotonu podle všeho bez cizího zavinění a spolu s ním skončilo na asfaltu několik dalších jezdců.

Po několikaminutovém ošetření se pětinásobný vítěz Tour de France pokusil nasednout na kolo, ale kvůli bolesti to nedokázal a po chvilce zamířil do sanitky.

Na Vueltu letos dorazil Pogačar s cílem stát se devátým cyklistou historie, jenž vyhraje všechny tři Grand Tour.

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Lídr týmu UAE Emirates-XRG od počátku potvrzoval roli hlavního favorita, ovládl tři etapy a před druhým Enricem Masem ze Španělska vedl už téměř o čtyři minuty.

Etapový závod sedmadvacetiletý cyklista nedokončí poprvé v kariéře.

Zranění výrazně ohrožuje také Pogačarovu účast na mistrovství světa v Montrealu, kde měl v září obhajovat tituly z minulých dvou let.

Na Vueltě ho stihl stejný osud jako jeho velkého rivala Jonase Vingegaarda na letošní Tour de France, z níž musel Dán odstoupit kvůli zlomené klíční kosti při pádu. Později ukončil sezonu.

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Do hromadné nehody se dnes zapletl také Jan Hirt, jenž spolu s dalšími pěti jezdci skončil na zemi zhruba 10 km před cílem v Xeracu.

Jediný český účastník závodu dokonce přepadl přes svodidla do příkopu, ale byl schopen pokračovat a etapu se ztrátou dokončil na 137. místě.

Etapa vyvrcholila po 171 kilometrech hromadným spurtem, v němž peloton roztrhal další hromadný pád. Prvního vítězství na Grand Tour se dočkal ve 34 letech Coquard, těsně porazil Dána Madse Pedersena.

Do role lídra se posunul Mas a je prvním průběžně vedoucím Španělem Vuelty od Jesúse Herrady v roce 2018. V čele má člen týmu Movistar náskok 1:11 minuty před Rakušanem Felixem Gallem a 1:33 před čtyřnásobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska.

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