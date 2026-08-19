Smrt devatenáctiletého Finlaye Tarlinga otevřela bolestivou otázku. Má cyklistika příliš mnoho závodů a málo peněz na jejich bezpečnost?
Smrt mladého Brita děsí cyklistiku. Menší závody jsou bezpečnostní časovaná bomba
Smrt devatenáctiletého Finlaye Tarlinga otevřela bolestivou otázku. Má cyklistika příliš mnoho závodů a málo peněz na jejich bezpečnost?
Tragická smrt britského talentu během závodu Kolem Portugalska odhalila problém, který se týká celého silničního cyklistického kalendáře.
Jak upozornila stanice BBC, Jonathan Vaughters, šéf elitního týmu EF Education-EasyPost, varuje, že menší závody nemají dostatek prostředků na bezpečnost a takzvané valivé uzávěry silnic podle něj nefungují dostatečně
„Jsem unavený z toho, že vedení tohoto sportu zavádí změny kolem směšných maličkostí, když přitom není schopné zajistit, aby se na trati nepohybovala doprava,“ prohlásil Vaughters.
Tarling zemřel po střetu s vozidlem, které vjelo do dočasně uzavřené trati závodu. Devatenáctiletý Brit jel během osmé etapy Kolem Portugalska za hlavním pelotonem. Etapa byla následně neutralizována a jeho tým NSN Development z podniku odstoupil.
Podle Vaughterse přitom nejde o problém jediné portugalské soutěže.
„Nechci kritizovat organizaci závodu Kolem Portugalska. Takových závodů na této úrovni je ale příliš mnoho a mají úplně stejný problém. Tohle se jen shodou okolností stalo strašlivě nešťastně. Mohlo se to stát v kterémkoli z nich,“ řekl.
Největší závody mají na bezpečnost násobně vyšší rozpočty. Tour de France například uzavírá silnice na dlouhé hodiny a na klíčových křižovatkách stojí policisté.
Menší podniky si často mohou dovolit pouze takzvanou valivou uzávěru, při níž policejní a organizační vozy postupně uzavírají prostor před pelotonem a za ním.
Jenže jakmile se peloton rozdělí, systém může selhat.
„Valivé uzávěry jsou problém. Když se peloton rozdělí do skupin a není zablokovaná každá křižovatka, lidé si řeknou: Závod skončil, můžu vyjet na silnici,“ vysvětlil Vaughters. „A když se na silnici rozjedou rychlostí 100 kilometrů za hodinu a proti nim jede peloton padesátkou, je to dohromady 150 kilometrů v hodině. Je to strašné.“
Cyklistika má přitom v kalendáři zhruba 700 závodů ročně. Závodníci na menších podnicích navíc bojují o body do žebříčku UCI, které mohou rozhodovat o účasti v největších závodech i budoucnosti týmů.
Sponzoři, smlouvy a samotná existence některých stájí na těchto bodech závisí.
„Říkáme sportovcům, že se musí dostat na absolutní limit. A zároveň je posíláme na tratě, které nejsou dostatečně zabezpečené. To je rozpor, který považuji za neomluvitelný,“ řekl Vaughters.
Po smrti Gino Mädera v roce 2023 vznikla iniciativa SafeR zaměřená na bezpečnost závodů. Vaughters však volá po ještě zásadnější změně. Podle něj by měl kalendář výrazně zeštíhlit.
„Proč potřebujeme 700 závodních dnů po celém světě? Co je špatného na stovce?“ ptá se.
A dodává: „Cena života mladého sportovce je v moderním světě mnohem vyšší než všechny ostatní problémy.“
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