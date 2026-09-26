Slovenský úlet. Do závodu mistrovství světa nasadí maséra týmu

Mají dva jezdce v elitních týmech World Tour, dalšího na 50. místě světového žebříčku a v pelotonu pro závod elitní kategorie na MS v silniční cyklistice nárok na čtyři místa. Přesto do něj pošle Slovensko jediného muže. Reprezentovat ho bude masér týmu, který už devět let nesoutěží. Proč tenhle bizár?
Slovensko nedokáže obsadit klání nejprestižnější kategorie Elite, kterým v neděli vyvrcholí šampionát v Montrealu, nikým jiným.
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Nepojede ani Martin Svrček. Dvojnásobný medailista z kategorie do 23 let sice nechyběl v předběžné nominaci, ale kvůli zánětu šlachy vynechal domácí podnik Okolo Slovenska, pak ho trápila viróza. A přestože v to slovenský svaz cyklistiky doufal, jeho stav se nezlepšil.
Slováci tak stáli před zásadním problémem. Pokud by závod Elite neobsadili, jejich národní šampionát by v příští sezoně klesl do kategorie B, což by znamenalo menší porci důležitých bodů ve hře.
„U mistra republiky by byl pokles poloviční, u druhého téměř dvoutřetinový. Ztráty bychom počítali ve stovkách. Tyhle body se rovnají vítězství v etapových závodech World Tour, což je nad naše síly,“ citoval trenéra slovenské reprezentace Jakuba Vanča web Sportnet.
„Musíme teda splnit povinnost, aby se někdo závodu zúčastnil. Zvlášť když příští rok bude kvalifikačním pro olympiádu 2028,“ upozornil kouč.
Možnost přihlášení na MS skončila 11. září, čímž padla varianta dodatečné nominace některého z aktivních cyklistů. Slovenský svaz se tak nakonec rozhodl poslat do závodu člena realizačního týmu.
„Naše účast bude jen formální. Budeme mít zastoupení v podobě člověka, který tady je a formálně splňuje podmínky a licence,“ uvedl Vančo pro STVR.
Ve startovní listině bude jméno maséra výpravy Vladimíra Kováčika. Jak upozornil Sportnet, nyní osmadvacetiletý bývalý cyklista podle portálu ProCyclingStat naposledy soutěžil před devíti lety při závodu zemí visegrádské čtyřky…
Závod v Montrealu začíná v neděli v 15 hodin a na jeho startu budou i čeští reprezentanti Matthias Vacek, Jakub Otruba a Pavel Novák.
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