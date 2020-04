Byl nervózní a zakyselil se. Skvělá zkušenost, řekl Kreuziger po virtuálním závodě

Svůj první velký virtuální závod má za sebou český cyklista Roman Kreuziger. V Praze-Radotíně absolvoval třetí díl seriálu Digital Swiss 5, při němž se na platformě Rouvy jede pět virtuálních závodů v pěti dnech.

Přes počáteční technické potíže, kvůli nimž ztratil možnost promluvit do pořadí na předních příčkách, si svůj výkon i novou zkušenost pochvaloval.

Třiatřicetiletý Kreuziger pod sebou nechal po téměř 37 odjetých kilometrech velkou louži potu. V poli 57 startujících se nakonec prokousal na 36. místo, když v závěru předstihl i jednu z hvězd Brita Adama Yatese.

"Těžko říct, že jsem spokojený. Ale byla to nová zkušenost, skvělá zkušenost," uvedl Kreuziger v rozhovoru pro ČTK a server iDNES.cz.

V úvodu nabrané manko ho mrzelo. "Byli jsme tady brzo, všechno jsme měli připravené v perfektním areálu. Udělali jsme kus práce, měl jsem tady svoje informace i informace o ostatních. Na telefonu byli sportovní ředitel s druhým trenérem a radili Alešovi (Kroužeckému), kdy jak to kde stoupá, abych věděl, jak si řadit a byl na to připravený," řekl Kreuziger.

"Když jedete reálně, vidíte to. Tady musíte trochu předvídat, aby vás ten ergometr nekousnul. Technicky jsme to zvládli dobře, bohužel tam byl ten špatný start… Já se ale nerad vzdávám, takže to byl boj až do konce. Viděl jsem tam Yatese a Bena Kinga přede mnou, chtěl jsem je skočit, ale s Benem to už neklaplo," popsal Kreuziger.

Ze svého výkonu měl ale dobrý pocit. "Jsem rád, že i když jsem to na tom startu trošku přepískl, tak jsem se pak stabilizoval. Bylo důležité, že jsem neměl slabší chvilku a nebouchnul. Pořád jsem tam plus minus byl na té strategii, co jsme si nastavili. Z toho hlediska si myslím, že jsem podal dobrý výkon. Zítra bych asi jet znovu nechtěl, protože ke konci už jsem měl skoro křeče. Ale na sobotu jsem jako náhradník a kdybych měl jet, tak bych se tomu nebránil," uvedl Kreuziger.

Očekává, že do budoucna se virtuální závody mohou stát v určitém období roku pevnou součástí závodního programu. "Pokud se odladí malé chyby, jaké se dneska staly mně a v předešlých dnech pár lidem, proč ne. Je dobré si na to zvyknout," řekl člen stáje NTT.

"Hodinu před startem jsem měl normálně 'starťák', protože jsem nevěděl, co od toho čekat. Vidět tady ty lidi kolem - sportovního ředitele a tak dále, člověk byl poměrně v tenzi. Ale když se vystartovalo, tak jsem se trochu zakyselil, hůř se regenerovalo, ale pro trénink to bylo určitě skvělé. Hodinu dvacet jet kolem svého maxima, to venku člověk nedá, tady to jde," dodal Kreuziger.

Cyklistika ve virtuálním světě pro něho ale úplnou novinkou nebyla. "My jsme jeli s týmem pár závodů na platformě Zwift, ale rovinatých. A závody byly třeba dvacet pětadvacet minut, takže to bylo kratší a o hodně jiné, než když potom člověk jede takhle dlouho. Tady když pak člověk jede Nufenen Pass, který je třináct kilometrů stoupání nějakých 8,5 procenta, tak tam není možnost si odpočinout," připustil Kreuziger.

Výkonem potěšil i svého osobního trenéra. "Nekoukám na ten závod pohledem čísel a pořadí. Od začátku jsme věděli o technických obtížích, ztrátu jsme měli minimálně dvě a půl minuty. Koukal jsem na to z pohledu tréninkového a sportovního výkonu. A v tomhle směru jsem absolutně spokojený. Roman na začátku na rozdíl od ostatních - aby se vůbec trochu vrátil do toho závodu - musel předvést enormní výkon. Zakyselil se a je to těžké i psychicky. Proto předvedl z mého pohledu velmi dobrý výkon. Ukazuje to na to, že je Roman v solidní formě, na které se dá stavět pro nastávající závodní sezonu, která doufám přijde," řekl Kroužecký.