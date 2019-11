Silniční cyklisté si pro olympiádu v Tokiu vybojovali pět míst

Čeští silniční cyklisté si pro olympijské závody příští rok v Tokiu vybojovali celkem pět účastnických míst. Podle zveřejněných kvót Mezinárodní cyklistická federace vyjeli muži tři místa v silničním závodě s hromadným startem a jedno pro časovku, Nikola Nosková pak zajistila jedno i pro ženy díky svému postavení v žebříčku UCI.

Praha 18. listopadu (ČTK) - Čeští silniční cyklisté si pro olympijské závody příští rok v Tokiu vybojovali celkem pět účastnických míst. Podle zveřejněných kvót Mezinárodní cyklistická federace vyjeli muži tři místa v silničním závodě s hromadným startem a jedno pro časovku, Nikola Nosková pak zajistila jedno i pro ženy díky svému postavení v žebříčku UCI.

Mužská reprezentace je ve světovém žebříčku jednadvacátá, přičemž země na 14. až 21. místě mají nárok na tři místa pro silniční závod. Díky umístění do 30. místa pak bude mít Česká republika zástupce i v boji s chronometrem. V ženském silničním závodě budou mít díky Noskové české barvy zastoupení po dlouhých 16 letech. Poslední českou silničářkou pod pěti kruhy byla Lada Kozlíková v Aténách 2004.

"Jsem ráda, že se nakonec povedlo být do stého místa v žebříčku, bylo to na hraně. Body jsem získávala v podstatě až ve druhé části sezony. Je to ale zásluha také všech lidí, kteří to se mnou všechno prožívali a pomáhali mi," uvedla už dříve na svazovém webu Nosková.

Česko sice není mezi 22 vyvolenými v pořadí zemí, ale závodnice, jejichž stát se takto nenominoval, si mohli zajistit olympijskou účast díky pozici do 100. místa mezi jednotlivkyněmi. Podle posledního vydání žebříčku UCI patří Noskové 91. místo.

Závod mužů o olympijské medaile se pojede v sobotu 25. července, ženy čeká hromadný závod o den později. Obě časovky jsou pak na programu ve středu 29. července.